Portugal: Cristiano Ronaldo entre dans le Guiness Book avec son record de buts

Cristiano Ronaldo s'est affiché ce vendredi avec un certificat remis par le célèbre Guiness Book des records, qui valide les différentes performances dans le monde. Meilleur buteur dans l'histoire en sélection nationale, l'attaquant portugais de 36 ans a reçu son certificat attestant de ses 111 réalisations en 180 matchs.

En signant un doublé en fin de match ce mercredi face à l'Irlande (2-1), lors d'un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Cristiano Ronaldo est entré dans le reconnu livre Guinness des records. Cet ouvrage recense des records et exploits en tous genres, pas seulement dans le domaine sportif, et fait figure de référence.

Toujours décisif à 36 ans, l'attaquant portugais a battu mercredi un nouveau record, devenant le joueur ayant le plus marqué au cours de l'histoire avec sa sélection nationale. L'attaquant, revenu à Manchester United en cette fin de mercato, comptabilise désormais 111 buts avec le Portugal, en 180 matchs disputés.

"C'est toujours bon d'être reconnu comme un recordman du monde"

Le précédent record appartenait à l'Iranien Ali Daei, auteur de 109 buts. Cristiano Ronaldo a posé fièrement avec le certificat du Guiness World records pour valider sa performance. "Merci aux Guiness World Records. C'est toujours bon d'être reconnu comme un recordman du monde, a savouré CR7. Continuons à essayer de fixer des chiffres encore plus élevés."

"Je ne sais pas si quelqu'un a plus de records que moi, mais celui-ci est le mien et il est unique, avait réagi mercredi après son record Cristiano Ronaldo. Je suis extrêmement heureux. Le secret, c'est la motivation, le désir que j'ai de continuer à jouer au football. C'est se lever chaque jour avec l'ambition de vouloir faire mieux, de rendre les fans, la famille et mes enfants heureux."

Cristiano Ronaldo n'aura pas l'occasion lors des deux prochains matchs internationaux de septembre d'augmenter son compteur en sélection. Suspendu pour ces rencontres, la légende portugaise est repartie du côté de Manchester, pour son retour avec les Red Devils, après trois saisons à la Juventus. Parti en direction du Real Madrid en 2009, Cristiano Ronaldo va effectuer son "come-back" à Old Trafford ces prochains jours, plus de 12 ans après son départ. N°7 dans le dos, Cristiano Ronaldo devrait commencer sa nouvelle histoire avec Manchester United le 11 septembre prochain, lors de la réception de Newcastle.