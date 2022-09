Portugal: "Tu dois t’arrêter", Cassano encourage Ronaldo à mettre un terme à sa carrière

Auteur d’un début de saison compliqué en club comme en sélection, Cristiano Ronaldo a toutes les peines du monde à retrouver son efficacité devant le but. Au point que pour Antonio Cassano, le quintuple Ballon d’or devrait arrêter sa carrière.

Où est passé le Cristiano Ronaldo si clinique devant les cages et qui alignait but sur but, lui permettant d’être quintuple ballon d’or ? Depuis le début de la saison, l’attaquant compte seulement un petit but en Ligue Europa sur penalty. Si son compteur reste vierge en Premier League, Ronaldo comptait retrouver de la confiance avec le Portugal, mais ça n’a pas vraiment été le cas.

Constatant les difficultés dans le jeu du Portugais, Antonio Cassano pense que le Mancunien devrait mettre un terme à sa carrière: "Il a tout gagné, il a été un phénomène. Arrête ! Tu dois t’arrêter ou tu ne feras que te heurter au banc de touche", a-t-il martelé à Cabine Desportiva. Des propos très forts de la part de l’ancien buteur italien. D’autant que malgré sa mauvaise passe sur le terrain, Ronaldo reste sur le papier, un élément capable de débloquer à lui seul une rencontre. Il faut dire que son mercato agité où il a souvent été annoncé vers le départ n’a pas dû faciliter son début de saison.

La presse portugaise s’interroge sur Ronaldo

Malgré sa riche carrière, le statut de Ronaldo commence à être questionné. Peu avant la défaite contre l’Espagne durant la Ligue des Nations (0-1), le journal A Bola a affiché en Une, un titre qui veut tout dire: "Moins de Ronaldo, plus de Portugal". Afin d’appuyer ce constat, le journal a voulu savoir si les internautes étaient prêts à avoir la star portugaise débuter la rencontre face aux Espagnols sur le banc.

57% des internautes ont répondu favorablement à la question. Mais le souhait de ces derniers n’a pas été écouté par le sélectionneur Fernando Santos. Ronaldo a même participé à l’intégralité de la rencontre, mais n’a pas réussi à sauver sa sélection de la défaite. Sa performance a même été encore une fois, en-dessous des attentes. Que ce soit par Cassano ou même certains de ses compatriotes, Ronaldo a rarement vu son cas être autant discuté.