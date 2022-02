Affaire Kurt Zouma: les excuses de son frère Yoan, qui a filmé la vidéo du chat maltraité

Yoan Zouma, qui a tourné la vidéo dans laquelle son frère aîné Kurt maltraite son chat, "regrette profondément" son implication et leurs actions contre l'animal. Footballeur lui aussi, il pourrait être sanctionné par son club.

Après les excuses de Kurt Zouma pour la maltraitance de son chat, voilà celles de son petit frère. Yoan Zouma, lui aussi footballeur, fait savoir dans un communiqué de son club de cinquième division anglaise, Dagenham & Redbridge FC, qu'il "regrette profondément (son) implication dans la vidéo qui a été largement diffusée". Car il s'avère que le jeune homme de 23 ans est l'auteur de ces images qui font scandale en France et en Angleterre.

"Je regrette profondément mon implication dans la vidéo qui a été largement diffusée et je m'excuse sans réserve, non seulement pour mes actions, mais aussi pour le bouleversement et la détresse que cela cause à tant de personnes", a réagi Yoan Zouma. "Je prends maintenant le temps de réfléchir à ce que j'ai fait, mais je souhaite assurer à tout le monde qu'il s'agissait d'un incident isolé et que je n'en suis pas fier", a-t-il conclu.

Le Dagenham & Redbridge FC, qui "condamne les actions" de son joueur, réfléchit à une éventuelle sanction: "Depuis qu'il a été informé de l'incident ce matin, le club a eu des discussions avec Yoan et nous allons maintenant prendre le temps de réfléchir à notre réponse, que nous rendrons bien sûr publique en temps voulu. Cependant, en attendant, nous tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas toute forme de cruauté envers les animaux et que nous prenons cette affaire très au sérieux".

West Ham: "Nous allons traiter l'affaire en interne"

Dans les clips diffusés sur Snapchat et que le tabloïd The Sun a relayés, Kurt Zouma est filmé en train de poursuivre son chat dans sa luxueuse maison, avant de lui donner un coup de pied, de lui lancer une chaussure et de finalement donner une gifle sur le museau alors que l'animal est dans les bras d'un enfant. Toute la scène se déroule avec des rires en arrière-plan et des émojis rieurs incrustés sur les images. Selon le média britannique, l'international aux 11 sélections en équipe de France aurait été furieux car son chat aurait accidentellement brisé un vase et arraché un luminaire.

"Je tiens à m'excuser pour mes actions. Il n'y a pas d'excuses pour mon comportement, que je regrette sincèrement", a notamment déclaré Kurt Zouma, assurant que ses deux chats sont en "bonne santé". West Ham, son club, a également condamné "sans réserve" les faits. "Nous allons traiter l'affaire en interne", a dit l'équipe londonienne, opposée ce mardi soir à Watford pour la 24e journée de Premier League (20h45, en direct sur RMC Sport 2).