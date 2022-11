Apple intéressé par le rachat de Manchester United?

Après plusieurs mois de conflit avec les supporters, la famille Glazer, qui possède Manchester United depuis 2005, s'est résignée à céder le club, qui est donc officiellement en vente. D'après le Daily Star, l'entreprise Apple serait intéressée.

Manchester bientôt sous la présidence d'Apple? Le géant américain serait intéressé par le rachat d'un des clubs les plus prestigieux du monde. D'après une information du Daily Star, l'entreprise basée en Californie et dirigée par Tim Cook pourrait tenter de devenir l'heureux propriétaire de Manchester United, contre une somme avoisinant les six milliards d'euros. Ce qui en ferait l'acquisition la plus coûteuse de l'histoire pour un club de football.

Apple est la plus grande entreprise technologique au monde avec un chiffre d'affaires annuel de près de 380 milliards d'euros et une valeur nette estimée à plus de deux milliards d'euros. D'après le média anglais, Tim Cook tiendrait à explorer les opportunités que pourrait offrir la possession de United et pourrait engager des pourparlers avec les banques désignées pour superviser la vente, dont The Raine Group. L'entreprise n'a cependant aucune expérience dans une équipe sportive aussi prestigieuse.

Elon Musk et Conor Mc Gregor se sont manifestés

Le nouveau PDG de Twitter, Elon Musk, avait écrit cet été sur son réseau social qu'il rachèterait Machester United. Le tweet du multi milliardaire de 51 ans avait fait l'effet d'une bombe, recueillant plus de 800 000 likes, mais tenait sans doute de l'ironie.

La légende l'UFC Conor Mc Gregor, qui prévoit de remonter sur le ring, avait exprimé encore plus explicitement son souhait de racheter le club mancunien. "Hé les gars, je pense acheter Manchester United!" Qu'est-ce que vous en pensez?'", avait-il écrit. "Une conversation a d'abord eu lieu concernant le Celtic pour être honnête. Acquérir des actions de Dermot Desmond. Je suis certainement intéressé à acquérir une équipe sportive à un moment donné! Le Celtic et Manchester United sont des équipes que j'aime bien. Mais je suis ouvert. Je sens que je pourrais faire de grandes choses pour un club", avait-il développé.