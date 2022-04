Manchester United: après Anfield, les fans d’Arsenal rendent aussi hommage au fils de Ronaldo

A la septième minute de la rencontre de Premier League ce samedi entre Arsenal et Manchester United, les supporters des Gunners ont applaudi chaudement Cristiano Ronaldo, titulaire quelques jours après la perte de son fils nouveau-né.

Après l'hommage rendu à Anfield, l'Emirates Stadium a adressé à son tour son soutien à Cristiano Ronaldo, cette fois en sa présence. Lors de la septième minute de la rencontre de Premier League ce samedi entre Arsenal et Manchester United, les fans des Gunners ont applaudi en l'honneur de "CR7".

Ronaldo titulaire

Cristiano Ronaldo et sa compagne ont annoncé ce lundi la perte de leur fils nouveau-né. Les supporters des Reds, au lendemain de cette triste nouvelle, avaient entonné un poignant "You''ll Never Walk Alone", leur célèbre chant lors d'une rencontre de Premier League où Cristiano Ronaldo manquait à l'appel, en deuil.

Revenu à l'entraînement ce mercredi, Cristiano Ronaldo a été titulaire ce samedi. La semaine dernière, il s'était offert un triplé pour donner la victoire à son équipe face à Norwich (3-2). Le joueur de 37 ans n'aura finalement manqué qu'un match, alors que son équipe bataille pour une place européenne en cette fin de saison.

Au moment de l'hommage, Arsenal menait déjà 1-0 grâce au premier but de Nuno Tavares, après notamment une grossière erreur d'Alex Telles. Avant la partie, Arsenal disposait d'un match en moins mais de trois points d'avance sur Manchester United, un concurrent pour la place de quatrième que le club londonien occupe actuellement.

Sur penalty, Bukayo Saka a signé le deuxième but d'Arsenal (32e). Dans la foulée, Cristiano Ronaldo réduisait l'écart (34e) pour le but du 2-1, sur un geste d'attaquant sur un centre de Nemanja Matic. Au moment de célébrer son 100e but en Premier League, "CR7" a réalisé le signe de croix et pointé son index vers le ciel, pour un hommage personnel à son fils.