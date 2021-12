Arsenal: Willian dénonce le harcèlement dont il a été victime de la part des supporters

Parti rejoindre sa famille au Brésil, Willian révèle dans une interview qu'il aurait pu quitter Arsenal trois mois seulement après son arrivée la saison dernière, en raison du harcèlement en ligne qu'il subissait.

L’ailier brésilien Willian (33 ans) n’a pas fait de vieux os à Arsenal. Arrivé libre chez les Gunners après sept saisons à Chelsea, l’international auriverde est presque reparti aussitôt, alors qu’il lui restait encore deux ans de contrat à honorer. Se sentant malheureux chez le rival londonien, Willian a préféré négocier son départ l'été dernier afin de retourner dans son club formateur, les Corinthians de Sao Paulo. Invité dans l’émission de Rio Ferdinand, l’international brésilien est revenu sur ce qu’il estime être "le moment le plus dur" de sa carrière.

"Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je n’étais pas heureux", a-t-il confié. La raison ? Le harcèlement en ligne dont il a été victime de la part de personnes se revendiquant supporters d’Arsenal. "J'ai reçu beaucoup de messages de leur part sur les réseaux sociaux, parce que je venais de Chelsea. Je pense que si j'étais arrivé en provenance d'un autre club, peut-être que les fans auraient été plus sympas avec moi", a-t-il révélé. L’hostilité des supporters à son égard était telle que le Brésilien a envisagé de partir au bout de seulement trois mois, alors qu'il avait signé un contrat de trois ans.

Willian: "J'ai renoncé à une grosse somme d'argent"

"Après trois mois, j'ai dit à mon agent 'S'il te plaît, je veux partir'. Je ne veux pas dire du mal du club parce que c'est un grand club, il a une grande histoire dans le football, de grands joueurs y ont joué avant, c'est un grand club, mais ça n'a pas marché." Avec un seul but et cinq passes décisives en 25 matches de Premier League avec les Gunners, le passage de Willian à Arsenal n’aura pas marqué les passionnés de football anglais. "Je n'étais pas heureux, c'est pourquoi je n'ai pas joué", a expliqué Willian?.

"J’ai renoncé à une grosse somme d’argent, a-t-il ajouté, justifiant ensuite son départ. Mais parfois l'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Je pense qu'il faut être heureux, prendre du plaisir tous les jours en se levant le matin pour aller s'entraîner. Ce n'était pas le cas pour moi. Je me suis dit, avec ma famille, je ne peux pas rester ici, je ne suis pas heureux ici. Je dois partir, trouver une porte de sortie, quitter le club, parce que si je reste, je vais rester le même. Pour moi, c'est injuste de rester dans un endroit où vous ne voulez pas rester juste à cause de l'argent."