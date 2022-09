Brentford-Arsenal: entré en jeu pour les Gunners, Nwaneri devient le plus joueur de l'histoire de la Premier League

Ethan Nwaneri, âgé de 15 ans et demi, était présent sur le banc lors de Brentford-Arsenal pour la première fois de sa très jeune carrière. Entré en jeu dans le temps additionnel, il a même battu plusieurs records de précocité, dont celui du plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League.

On ne parle pas d’âge à Mikel Arteta. L’entraîneur d’Arsenal, privé de plusieurs cadres (Elneny, Odegaard, Smith Rowe, Zincheko…), a été contraint de remanier son groupe pour le déplacement à Brentford ce dimanche lors de la 8e journée de Premier League. En conséquence, le très jeune Ethan Nwaneri, âgé de 15 ans, 5 mois et 28 jours, a été placé sur le banc des remplaçants. Il a même fait son entrée en jeu pour les dernières minutes de jeu.

"Nous avons la possibilité de faire venir de jeunes joueurs, avait déclaré l’entraîneur des Gunners en conférence de presse d’avant-match. Nous sommes assez courts et les opportunités se présentent lorsque des problèmes surviennent." Le numéro 83 du jour, déjà surclassé chez les U18, a aussi disputé une rencontre chez les U21, délivrant même une passe décisive au passage. Né le 21 mars 2007, il s’était entraîné pour la première fois avec l’équipe première cette semaine et a aussi joué avec l'équipe d’Angleterre U17 en août dernier.

Plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League

Il est ainsi devenu ce dimanche le plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League (un record jusqu'alors détenu par Harvey Elliott, âgé de de 16 ans et 30 jours à 2019) et également le plus jeune de l’histoire d’Arsenal (Cesc Fabregas, âgé de 16 ans et 177 jours en 2003).

Mais cette semaine, un joueur a réussi à faire mieux que lui. Christopher Atherton, du haut de ses 13 ans et 329 jours, est entré en jeu lors de la rencontre entre le Glenavon FC et Dollingstown en Coupe de la Ligue nord-irlandaise, s’offrant une passe décisive quelques instants plus tard. Il avait alors battu le record du plus jeune joueur de l’histoire du football britannique.