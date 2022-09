Losc: Leny Yoro titularisé pour la première fois en Ligue 1 à 16 ans... comme Camavinga et Cherki

Titulaire pour le Losc face à Toulouse samedi soir, Leny Yoro est le 5e plus jeune joueur à débuter en Ligue 1 au 21e siècle. Il côtoie dans ce classement Eduardo Camavinga et Rayan Cherki, notamment.

C’était la surprise du onze lillois, samedi soir pour la réception de Toulouse : Leny Yoro, 16 ans et 308 jours seulement, a été titularisé en défense centrale par Paulo Fonseca. Il a formé une charnière centrale originale avec José Fonte, 22 ans plus vieux que lui. Une titularisation qui lui vaut aussi de faire partie des cinq plus jeunes joueurs à avoir débuté en Ligue 1 au XXIe siècle.

Dans ce classement, il est seulement devancé par M’Baye Niang, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki et Neal Maupay, d’après les données d’Opta. Il est aussi le seul défenseur de cette liste, un poste où les entraîneurs recherchent généralement de l’expérience et où il est rare de débuter aussi jeune. A titre d’exemple, Raphaël Varane avait dû patienter jusqu’à 17 ans et 6 mois pour être titularisé avec le RC Lens, lors de la saison 2010-11.

Déjà deux entrées en jeu en 2022

Pour fêter sa première titularisation, Leny Yoro a profité de l’absence de Tiago Djalo, habituellement titulaire en charnière auprès de son compatriote José Fonte, et de la rétrogradation d’Alexsandro. Le Brésilien, arrivé au LOSC cet été et titulaire lors des trois premières journées de L1, n’a plus joué une seule minute depuis la claque 7-1 contre le PSG.

Leny Yoro avait toutefois déjà été utilisé en cours de rencontre à deux reprises avec Lille. Cette saison, Paulo Fonseca l’avait fait rentrer pour les 10 dernières minutes du match face à Ajaccio, fin août, et en mai dernier, sous Jocelyn Gourvennec, il avait aussi eu droit à 12 minutes de jeu contre Nice.