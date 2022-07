"C'était un gros malentendu", Xhaka parle de sa relation houleuse avec les fans d'Arsenal

Dans un long entretien accordé à ESPN, le milieu de terrain des Gunners Granit Xhaka revient sur ses années passées à Arsenal, et notamment sur sa relation avec les supporters. De l'eau a coulé sous les ponts depuis octobre 2019 et son jet de maillot sur la pelouse. Aujourd'hui, l'international suisse évoque une autre dynamique, plus saine et respectueuse, avec les fans.

Celui qui porte le maillot des Gunners depuis plus de six saisons fait presque office de survivant dans un effectif passablement rajeuni depuis l'arrivée de Mikel Arteta sur le banc. Solide sur ses appuis, dur au mal, Granit Xhaka s'apprête à revêtir une nouvelle fois le maillot d'Arsenal cette saison.

Xhaka revient sur le "malentendu" avec les fans

Arrivé dans le nord de Londres à l'été 2016 contre 45 millions d'euros en provenance du Borussia Mönchengladbach, le parcours de l'international suisse avec les Gunners n'a pas été de tout repos. Les fritures sur la ligne avec les fans ont été nombreuses. Dans un entretien avec ESPN, le milieu de terrain revient sur ses relations parfois houleuses avec les supporters, qu'il avait commencées à décrypter sur le site The Players Tribune en avril dernier.

Le premier gros couac remonte à octobre 2019. Arsenal était tenu en échec à domicile par Crystal Palace (2-2) quand Unai Emery prenait la décision de sortir Xhaka du terrain. Prenant son temps pour quitter le terrain, des milliers de sifflets et d'insultes descendaient des tribunes pour l'inciter à sortir rapidement du pré. Le Suisse pointait alors ses mains sur ses oreilles en guise de provocation, jetant de rage son maillot à terre et adressant des insultes à destination du public avant de disparaître dans le tunnel menant aux vestiaires. Tout cela en étant alors le capitaine du club.

Granit Xhaka lors de sa sortie houleuse contre Crystal Palace en octobre 2019. © Icon

Dépossédé du brassard par la suite, Xhaka s'est ensuite racheté une conduite en étant moins démonstratif sur ses émotions. "Tout le monde connaît la période que j'ai eue avec les fans", explique-t-il. "C'était un gros malentendu à mon avis, de leur part, de ma part. Mais je joue au football parce que j'ai beaucoup de passion (...) J'ai l'impression que la connexion entre moi et les fans est bien meilleure qu'avant (...) Je ne peux pas vous dire pourquoi les gens pensent parfois comme ça, sont très critiques, et d'autres personnes pensent différemment. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne à qui demander. J'aimerais savoir mais c'est difficile parce que vous ne rencontrez jamais les gens."

Le rôle clé d'Arteta dans la renaissance du Suisse

Le joueur des Gunners confesse par ailleurs avoir pris des conseils sur son activité en ligne lors des deux dernières années. "D'autres personnes autour de moi m'aident à savoir quoi faire, quand [poster quelque chose] - si je le fais aujourd'hui ou demain etc." Surtout, il avoue le rôle clé de Mikel Arteta dans son développement. C'est l'Espagnol qui l'a retenu en janvier 2020 alors qu'un départ au Herta Berlin était imminent. "Sans lui, je ne serai plus au club", lâche-t-il. "Il m'a beaucoup aidé quand j'étais complètement déprimé. Il m'a pris à part, m'a aidé avec de petites choses, pas à pas, tactiquement, en tant que personne, m'a parlé de mentalité, a essayé de m'aider aussi avec le fans... C'est un monstre, tactiquement, il sait tout. La façon dont il prépare l'équipe avant l'entraînement, avant les matchs, est incroyable. J'ai eu beaucoup d'entraîneurs, mais je dois mettre Mikel parmi les meilleurs de toute ma carrière."

C'est encore Arteta - avec le directeur sportif Edu- qui lui a exprimé son intention de le garder à l'été 2021, alors que la Roma commençait à se positionner. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Granit Xhaka risque toutefois de vite voir revenir sur la table la question de son avenir avec les Gunners. Mais, pour le moment, les chiffres parlent pour lui : Depuis que l'ancien adjoint de Pep Guardiola a pris les commandes, Arsenal a un record de victoires de 53% en Premier League lorsque Xhaka joue (40 victoires en 76 matchs) contre 45% (neuf victoires en 20 matchs) quand il ne joue pas.