Arsenal-Chelsea: le post classe de Mudryk sur les réseaux après avoir pris un laser dans les yeux

Entré en jeu à 20 minutes de la fin contre Arsenal mardi soir, Mykhaylo Mudryk a été pris pour cible par un supporter des Gunners muni d'un laser. L'Ukrainien a dû jouer avec vette gêne au niveau des yeux jusqu'au coup de sifflet final. Après la rencontre, sur Instagram, il a ironisé, photo à l'appui, en expliquant ne pas en vouloir aux fans d'Arsenal, après avoir été longtemps dans le viseur du leader de Premier League l'hiver dernier.

Mykhaylo Mudryk n'a pas la rancune tenace. Mardi soir face à Arsenal (3-1) lors de la 34e journée de Premier League, l'Ukrainien a été pris pour cible par un supporter des Gunners à l'Emirates Stadium. Pendant ses quelques 20 minutes passées sur le terrain, il a dû composer avec un laser particulièrement gênant tiré au niveau de ses yeux. Un moyen de lui mettre la pression, évidemment, mais aussi de chambrer le joueur de 22 ans, qui était tout proche de s'engager avec les Gunners lors du dernier mercato d'hiver.

Mudryk n'en veut pas aux fans d'Arsenal

En effet, lors de plusieurs stories sur son compte Instagram il y a quelques mois, Mudryk n'avait pas caché son intérêt pour Arsenal et semblait décidé à rejoindre le plus vite possible le club londonien. Une offre de ce dernier avait même été formulée, avant que les Blues ne doublent les Gunners grâce à une offre financière supérieure - près de 100 millions d'euros - sur laquelle les leaders du championnat avaient refusé de s'aligner. Un choix plutôt judicieux quand on compare les statistiques de l'Ukrainien (0 but, 2 passes décisives) avec celle du Belge Leandro Trossard (un but, 8 passes décisives), plan B d'Arsenal l'hiver dernier.

Mardi soir, après cet épisode du laser, Mudryk a rapidement ironisé et pardonné le supporter d'Arsenal muni de l'engin, en témoigne sa story sur Instagram où l'on peut voir une photo de lui, laser dans les yeux, avec en commentaire: "ça va". Le petit coeur avec les doigts en emoji venant renforcer son message.

Tandis que plusieurs fans ont appelé à une suspension à vie pour celui qui a utilisé le laser, d'autres supporters des Gunners n'ont pas manqué de commenter la réponse de l'Ukrainien sur Twitter. "Il nous aime en fait! Dans une autre vie, Mudryk...", pouvait-on lire.

L'ancien ailier du Shakhtar peine à trouver une place de titulaire dans le onze de Chelsea depuis son arrivée, et la mauvaise passe des Blues (quatre défaites consécutives en championnat), en plus de la valse des managers, n'invitent pas à la stabilité.