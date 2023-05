Chelsea: Havertz n’a pas compris l’éviction de Tuchel, "sortie de nulle part"

Kai Havertz, attaquant de Chelsea, est revenu sur la saison ratée des Blues au cours de laquelle "les choses ont mal tourné". Il s’est notamment étonné de la soudaineté de l’éviction de Thomas Tuchel en septembre dernier.

Largué dans la course à l’Europe (12e à 24 points du Top 4), éliminé de toutes les autres compétitions, Chelsea veut finir sur une bonne note sa saison complètement ratée. Cela commence ce mardi soir par un déplacement à Arsenal (21h) que les Blues veulent freiner dans la course au titre.

"Tout ce qui peut mal tourner a mal tourné pour nous cette année"

"Surtout parce que c'est un derby, vous pouvez à nouveau mettre les fans de votre côté, lance Kai Havertz dans une interview à Sky Allemagne. Nous savons tous que ce fut une saison très, très difficile pour le club, pour les fans, pour nous tous. Et bien sûr, c'était aussi difficile à encaisser parce que Chelsea est un club qui joue pour des trophées à ce stade de la saison depuis quelques années, donc avec un match comme Arsenal, nous espérons ramener les fans de notre côté et taquiner un peu Arsenal."

L’Allemand ne cherche pas d’excuse sur la saison catastrophique de l’équipe londonienne mais il s’étonne de la soudaineté avec laquelle Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions d’entraîneur en septembre dernier. "Tout ce qui peut mal tourner a mal tourné pour nous cette année, constate-t-il. La saison a commencé relativement calmement. Je veux dire, nous avons eu le changement de propriétaire, qui a également été un gros, gros pas pour tout le club. Puis Thomas Tuchel a été licencié relativement tôt dans la saison. Cela fait toujours quelque chose à une équipe - si vous avez eu du succès avec l'entraîneur, mais ensuite il est viré assez rapidement et c'est sorti de nulle part."

"Ensuite, nous avons eu une bonne phase sous Graham Potter - dans les premières semaines et les premiers mois, poursuit-il. Après la Coupe du monde, nous n'avons pas très bien joué et nous avons perdu beaucoup de points. Ensuite, un autre changement d'entraîneur n'est pas facile non plus. Maintenant, nous sommes dos au mur et pas très bien au classement. Il faut donc dire que beaucoup de choses ont mal tourné. Nous avons eu pas mal de nouveaux joueurs au cours de l'hiver, qui doivent d'abord s'installer chez nous pour pouvoir faire appel à leur qualité."

"En fin de compte, nous sommes tous des footballeurs professionnels et parfois nous devons gagner un match. Maintenant, nous devons essayer de tirer le meilleur parti des six derniers matchs et essayer de rendre les fans heureux à nouveau."