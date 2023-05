Chelsea: le conseil de Lampard à sa direction (en forme de tacle aux anciens dirigeants)

Toujours à la recherche de sa première victoire sur le banc de Chelsea depuis son retour, Frank Lampard demande a adressé un message à la direction pour le choix du futur entraîneur.

Le retour de Frank Lampard à Chelsea est loin d'être un conte de fées. Appelé en urgence pour pallier le départ de Graham Potter début avril, le meilleur buteur de l'histoire des Blues réalise un début d'intérim catastrophique, avec cinq défaites en autant de matchs et une disette offensive plus qu'inquiétante (un but inscrit, neuf concédés). Le tout dans une saison au goût de supplice pour les fans de la formation londonienne, malgré les dépenses pharaoniques lors des deux derniers mercatos (environ 600 millions d'euros).

S'il semble acquis que Lampard ne restera pas à long terme sur le banc des Blues, les dirigeants cherchent activement un remplaçant. Le nom de Julian Nagelsmann a été évoqué dans un premier temps, mais c'est celui de Mauricio Pochettino qui revient avec insistance ces derniers jours.

Lampard demande du temps

À quelques heures de se déplacer à Arsenal ce mardi (21 heures), Frank Lampard a adressé un message à Todd Boehly et consorts à propos de sa succession. "Chelsea doit prendre absolument son temps pour trouver le bon manager, a-t-il confié en conférence de presse. J’ai toujours fait partie de l’équipe de Chelsea qui changeait régulièrement d’entraîneur. Avec le recul, il est facile de dire que j’ai eu beaucoup de succès. J’ai gagné trois titres, mais j’aurais dû en gagner cinq ou six. C’est mon sentiment. Nous aurions pu gagner plus de titres si nous avions été plus cohérents et si nous avions pu travailler dans une seule direction. Et je pense que c’est ce que nous aurions dû faire."

12e de Premier League après 32 matchs, Chelsea ne sera pas européen la saison prochaine. Les Blues n'ont gagné que dix rencontres cette saison en championnat et ont laissé passer la seule chance d'accrocher l'Europe pour l'exercice 2023-2024 en étant éliminer en quart de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid.