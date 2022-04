"Cristiano, la quête d’une vie" (Transversales): quand Ronaldo faisait le mur pour aller s’entraîner

Dans le nouveau numéro de Transversales consacré ce vendredi à Cristiano Ronaldo sur RMC Sport 1, certains anciens coéquipiers du Portugais ont défilé pour parler de CR7, et plus particulièrement de sa discipline de fer. Le jeune joueur allait jusqu'à faire le mur pour aller s'entraîner.

L’obsession de Cristiano Ronaldo pour la musculation n’est pas une légende. Le Portugais met un point d’honneur à maintenir son corps en forme et c’est d’ailleurs ce qui explique sa longévité à un tel niveau. Mais cette discipline de fer, le Portugais la tient depuis l’adolescence, alors qu’il était en formation au Sporting Portugal. Il n’hésitait d’ailleurs pas à braver les règles pour assouvir sa soif de sport.

"On avait une règle: être au centre à 23h et dans nos chambres à minuit. Quand tout le monde dormait, Cristiano quittait sa chambre pour aller s’entraîner au gymnase ou à la piscine", détaille Edgar Marcelino, ancien coéquipier de Ronaldo au Sporting. "Il fait le mur pour aller faire de la muscu car c’est interdit. Dès qu’il voit un garçon de son âge ou un peu plus vieux qui est un peu plus costaud, il se dit ‘je vais faire comme lui’ pour avoir les mêmes pectoraux, abonde Régis Dupond, journaliste pour L'Équipe.

Ses coéquipiers, premiers témoins de son obsession

Selon Jean-Cyrille Lecoq, préparateur physique, Cristiano Ronaldo est atteint de bigorexie, "une dépendance à la pratique sportive. On se retrouve comme un toxicomane, c'est-à dire que si je ne pratique pas de sport pour différentes raisons, je vais être dans un état de manque". Certains de ses anciens coéquipiers à Manchester United, comme David Bellion (2003-2006), ne sont "pas étonnés si Ronaldo l’a” en parlant de la bigorexie. Edwin van der Sar est lui aussi l’un des témoins privilégiés de cette dépendance à l’effort physique : "Il fait 1000 abdos par jour alors qu'un joueur normal fait 3 séries de 30 ou 4 séries de 40. Et lui fait ça avant et après l’entraînement.”

Mais l’acharnement du Portugais dépasse largement le cadre du rectangle vert. Mehdi Benatia, ancien coéquipier de CR7 à la Juventus entre 2018 et 2019, explique qu’il est “impossible de le faire venir en vacances s’il n’y a pas de salle de sport à l’hôtel.” A son domicile, CR7 dispose de tout un atirrail afin de sculpter sa silhouette. Preuve que sur le terrain comme en dehors, Cristiano Ronaldo se plie à la même discipline et méthode de travail depuis ses années Sporting.