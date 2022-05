Crystal Palace: pas de sanction pour Vieira après son coup de pied à un supporter d’Everton

Selon la presse britannique, Patrick Vieira, entraîneur de Crystal Palace, ne sera pas sanctionné par la Fédération anglaise, après son coup de pied contre un supporter d’Everton. En revanche, une enquête sur l’envahissement du terrain est toujours en cours.

C’est probablement le geste le plus marquant de la rencontre entre Crystal Palace et Everton jeudi dernier, lors d’un match en retard de la 33e journée de Premier League (3-2), et il ne s’agit pas vraiment de football. Après une fin de match tendue et un envahissement de terrain, Patrick Vieira, entraîneur des Eagles, avait été pris à parti par un supporter d’Everton présent sur la pelouse.

Après l’avoir ignoré quelques secondes, le Français avait finalement dégoupillé et donné un gros coup de pied à cet homme. Une semaine plus tard, la presse rapporte que Patrick Vieira ne sera pas sanctionné par la Fédération anglaise. Mardi, on avait également appris que la police britannique n’avait engagé aucune poursuite contre lui.

En revanche, la Fédération anglaise a annoncé qu’une enquête sur l’envahissement du terrain était toujours en cours. Après avoir mené 2-0, les Eagles ont vu Everton revenir au score en deuxième période, puis arracher la victoire à la 85e. Ce succès a permis à Everton d’assurer son maintien et a enivré le public de bonheur. Mais la victoire et son dénouement tardif a aussi déclenché un envahissement de terrain. Ces dernières semaines, des incidents similaires ont eu lieu sur d’autres pelouses anglaises, jusqu’à inquiéter les instances du football.

Des mesures supplémentaires à l'étude

"Nous reconnaissons que cette anarchie est menée par une petite minorité d'individus et la majorité qui assiste aux matchs fait honneur à leur club. Mais, il n'est pas acceptable que les fans entrent sur le terrain de jeu à tout moment étant donné que l'objectif de l'EFL est de garantir que nos matchs restent sûrs et accueillants pour tous. Cet été, nous examinerons les mesures supplémentaires à notre disposition, y compris l'utilisation potentielle de réductions de capacité. Des mesures punitives suivront pour ceux qui continuent de ne pas respecter les règles du terrain et d'enfreindre la loi lors des matchs", a écrit la Ligue anglaise (EFL) dans un communiqué.

En attendant que des mesures soient prises, Patrick Vieira peut lui être soulagé: il ne sera pas sanctionné. Et d’ici la reprise de la Premier League, il lui reste du temps pour réécouter les paroles que les supporters de Crystal Palace lui dédient désormais (repéré par So Foot): "Patrick Vieira, he kicks who he wants" ("Patrick Vieira, il frappe avec le pied qui il veut"). Ils lui ont chanté dimanche, lors de la victoire contre Manchester United (1-0), lors de la dernière journée de Premier League.