Everton: "Parler m'a sauvé la vie", Calvert-Lewin raconte sa souffrance psychologique

Maintenu in extremis avec Everton cette saison en Premier League, Dominic Calvert-Lewin a partagé un long message sur Instagram dans lequel il fait état des “moments les plus difficiles de sa vie” après cette saison cauchemardesque.

Finissant neuvième à trois points d’une qualification en Ligue Europa Conférence la saison passée, Everton ne s’attendait pas à lutter pour son maintien cette année. Une saison cauchemardesque conclue à la 16e place pour des Toffees successivement entraînés par Rafael Benitez et Frank Lampard.

Dominic Calvert-Lewin, buteur vedette des Toffees, a été grandement touché psychologiquement par cette saison catastrophique. "J'ai dû puiser au plus profond de moi-même à certains moments cette saison et j'ai traversé quelques-uns des moments les plus difficiles de ma carrière et de ma vie à ce jour. L'amour et le soutien que vous m'avez témoignés m'ont aidé à m'en sortir. Une chose que j'ai apprise cette saison, c'est que tout le monde, dans quelque domaine que ce soit, mène des batailles dont vous ne savez rien, et il n'y a pas de honte à trouver quelqu'un à qui parler et à être ouvert et honnête avec soi-même sur ce que l'on ressent vraiment, avoue l’international anglais sur son compte Instagram.

Avant d'adresser un conseil aux plus jeunes: "À tous les jeunes qui refoulent leurs émotions, je conseille de parler, à un ami, à un membre de la famille ou à quelqu'un qui les écoute, parler m'a sauvé la vie. Cela vous fera réaliser que les choses ne sont jamais aussi mauvaises qu'elles le paraissent, et vous découvrirez que le paradoxe de la vraie force est d'être capable d'affronter ses faiblesses."

Les langues se délient dans le football

L’attaquant anglais de 25 ans n’est pas le seul à avoir psychologiquement souffert dans le monde du football. En 2018, l’ancien espoir de la Masia Bojan Krkic a avoué avoir de crises d’angoisse durant sa carrière, l’obligeant parfois à jouer sous l’emprise de médicaments. Il a notamment refusé sa convocation à l'Euro 2008 à cause de ces crises répétées.

En 2020, Jeremy Wisten (17 ans) avait mis fin à ses jours après que Manchester City l’avait libéré de son contrat. En réponse à cette tragédie, Crystal Palace a été le premier club de Premier League à mettre en place un centre d’accompagnement dédié aux joueurs non conservés pour ne pas les laisser livrés à eux-mêmes après leur carrière.