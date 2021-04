Premier League: Arsenal paie encore 90% du salaire de Mesut Özil

Malgré son départ à Fenerbahçe en janvier, Arsenal paie toujours 90% du salaire de Mesut Özil, et ce jusqu’à la fin du mois de juin. Chez les Gunners, son salaire, le plus élevé du club, était d’environ 400.000 euros par semaine.

Mesut Özil a bien quitté l’Angleterre pour Fenerbahçe en janvier dernier, mais le joueur allemand continue de coûter (très) cher à Arsenal. Selon le Daily Mail relayant une information de The Athletic, les Gunners paient toujours 90% de son salaire, soit environ 360.000 euros par semaine, et ce jusqu’à la fin du mois de juin.

En désaccord avec Arsenal et son entraîneur Mikel Arteta, Mesut Özil ne jouait plus depuis dix mois. Il a été transféré à Fenerbahce en janvier dernier, en acceptant une grosse baisse de salaire. Mais le milieu de terrain de 32 ans n’a donc pas observé une baisse soudaine de ses revenus. Selon The Athletic, Özil a bien réussi à négocier le maintien de son plein salaire jusqu’à l’été. De ses 400.000 euros hebdomadaires à Arsenal, il passera ensuite à 75.000 euros avec le club turc.

Le joueur le mieux payé du club

Bien que relégué sur le banc, Mesut Özil était le joueur le mieux payé d’Arsenal. Un salaire probablement trop encombrant pour le club anglais. Au printemps dernier, pendant le premier confinement, Arsenal avait demandé à ses joueurs de réduire leurs salaires de 12.5%. Refus de l’Allemand qui avait campé sur ses positions, malgré l’intervention de Mikel Arteta. Il n’est ensuite plus réapparu dans le groupe et ne sera même pas inscrit dans la liste des joueurs aptes pour jouer la Premier League et la Ligue Europa pour la nouvelle saison. Mais plusieurs mois après le départ d’Özil vers Istanbul, les deux parties semblent encore bien liées.