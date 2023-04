La Premier League redouterait que le nouveau Mondial des clubs lui fasse de l'ombre

En 2025, la Coupe du monde des clubs changera de format. Douze équipes européennes pourront y participer. Selon The Telegraph, la Premier League s'inquiète des conséquences d'une telle compétition notamment au niveau des futurs droits TV.

Et si la Premier League perdait sa suprématie? Selon The Telegraph, le championnat anglais commence à craindre que la Coupe du monde des clubs de la FIFA devienne une Super League déguisée... et que cela ait des conséquences sur les droits TV.

À partir de 2025, la FIFA a prévu de changer le format du Mondial des clubs. Exit le tournoi avec sept équipes où chaque équipe remportant sa compétition continentale y participait. Le nouveau format sera similaire à celui des dernières Coupes du monde. On retrouvera 32 équipes (12 d'Europe, 6 d'Amérique du Sud, 4 de CONCACAF, 4 d'Afrique, 4 d'Asie, 1 d'Océanie et 1 équipe hôte du tournoi). Chaque pays sera limité à deux clubs maximum sauf si trois clubs du même pays remportent la Ligue des champions entre 2021 et 2024. La compétition se tiendra tous les 4 ans sur un mois.

Selon The Telegraph, la Premier League s'inquièterait de la future évolution du Mondial des clubs pour plusieurs raisons. L'élitisme, mais surtout les droits TV. Plusieurs clubs du championnat anglais (hors top 6) craignent que, avec ce système de qualification pour la zone Europe, le fossé financier soit encore plus profond avec les clubs majeurs.

L'ECA d'Al-Khelaïfi au secours de la Premier League?

De plus, l'inquiétude commencerait à grandir avec notamment les droits TV nationaux qui pourraient, par conséquent, être moins important que les revenus de diffusion des compétitions internationales. Le rôle de l'ECA (Association européenne des clubs) serait surveillé de près par les clubs de Premier League dans cette affaire. La plupart des clubs du championnat anglais souhaiteraient être défendus par l'association dirigée par Nasser Al-Khelaïfi. Alors que le président du PSG s'est récemment dit favorable à l'élargissement de la Coupe du monde des clubs.

La World Leagues Forum, dont Richard Masters (actuel directeur général de la Premier League) est le président, avait décrit le nouveau format de la Coupe du monde des clubs comme ayant "des conséquences néfastes pour l'économie du football et le bien-être des joueurs." La Liga avait publié un communiqué critiquant les décisions "unilatérales" de la FIFA avec notamment le calendrier infligé aux clubs et aux joueurs.

Parallèlement au Mondial des clubs et aux craintes éventuelles d'une Super League déguisée, le vrai projet de Super League en Europe est bel et bien toujours en cours.