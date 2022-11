L’UEFA et l’ECA toujours fermement unies contre la Super League

L’UEFA et l’ECA ont organisé ce mardi une réunion de travail avec les dirigeants des principaux championnats européens et trois représentants de la Super League. Les instances du foot continental ont rappelé leur vive opposition au projet de réforme des compétitions et de ligue fermée.

Un traquenard pour les uns, une démonstration de force pour les autres. L’UEFA et l’Association européenne des clubs (ECA) se sont réunies ce mardi avec plusieurs acteurs du football européen. Outre les dirigeants des cinq principales ligues comme Javier Tebas ou Vincent Labrune, les représentants de la Super League ont cherché à défendre leur projet devant cette assemblée.

Nommé fin octobre comme PDG d’A22 Sports Management, Bernd Reichart a tenté de convaincre les patrons de clubs, Aleksander Ceferin et les présidents des cinq plus grands championnats européens du bien-fondé d’une ligue fermée. En vain, malgré sa confiance avant la réunion, l’Allemand de 48 ans a pris une nouvelle fin de non-recevoir de la part des instances.

Une opposition "écrasante" à la Super League selon l’UEFA

En nombre et surtout unis, les acteurs du football européen opposés à la Super League ont donc confirmé la position qui est la leur depuis l’apparition du projet en avril 2021. A l’image de Nasser Al-Khelaifi, président du PSG et de l’ECA, ou du représentant du Bayern Munich comme Oliver Kahn, les anti-Super League ont montré un engagement fort contre le projet au nom du sport et de la méritocratie.

"La direction de l'UEFA, dirigée par le président Aleksander Ceferin, et de hauts représentants des ligues nationales, des clubs, des joueurs et des supporters, ont souligné ensemble que l'opposition à la Super League autoproclamée reste écrasante aujourd'hui comme elle l'est depuis avril 2021, a assuré l’UEFA dans un communiqué diffusé à l’issue de la journée de travail. […] L'UEFA et les parties prenantes du football restent attachées aux fondements du football européen, qui reposent sur l'ouverture, la solidarité et la méritocratie et servent des objectifs plus larges de principes sportifs et d'intérêt sociétal, plutôt que des privilèges et des droits personnels."

L’ECA salue les innovations au sein de l’UEFA

En avril 2021, douze clubs majeurs du football continental ont lancé ce projet de Super League en concurrence avec la Ligue des champions de l’UEFA. Mais après seulement quelques jours, seuls le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus font toujours officiellement partie de l’initiative. Du côté de l’ECA, où Andrea Agnelli a depuis logiquement cédé sa place de patron à Nasser Al-Khelaifi, on reste opposé à la Super League et on se félicite des avancées réalisées avec la refonte des compétitions européennes à partir de la saison 2024-2025.

"Depuis la disparition du projet dissident raté, de nombreuses réformes importantes ont été réalisées par l’ECA, travaillant progressivement et de manière constructive en partenariat avec l'UEFA et d'autres parties prenantes, a précisé l’association des clubs ce mardi via un communiqué. Des exemples récents incluent des changements dans la prise de décision et la gouvernance via la création de la nouvelle joint-venture pour la commercialisation des droits médias et des revenus commerciaux, des modifications de la structure des compétitions de clubs masculins après 2024, des progrès en matière de durabilité avec l'introduction de nouvelles réglementations en matière de contrôle financier. [Quelques-unes] parmi de nombreuses autres réformes, toutes visant à promouvoir les intérêts de tous les clubs, pas seulement de quelques-uns."