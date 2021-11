Liverpool: Klopp encense Rangnick, "un entraîneur exceptionnel"

En conférence de presse ce vendredi, Jürgen Klopp s'est réjoui de l'arrivée imminente de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United. L'entraîneur de Liverpool a salué le travail accompli par son compatriote depuis de longues années.

Cochez bien la date sur votre agenda. Le 19 mars prochain, la Premier League aura droit à un choc entre Liverpool et Manchester United à Old Trafford. Un duel entre deux tacticiens aux idées bien affirmées, avec d’un côté Jürgen Klopp et de l’autre Ralf Rangnick, qui devrait assurer l’intérim sur le banc des Red Devils jusqu’à la fin de la saison. Si son arrivée n’a pas encore été officialisée, il a déjà reçu de beaux compliments de la part d’un Jürgen Klopp ravi d’être rejoint en Angleterre par un compatriote et un coach qu’il respecte énormément.

"C’est un manager vraiment expérimenté. Je le connais, mais généralement je ne parle pas de choses qui ne sont pas encore confirmées, a souligné l’entraîneur des Reds ce vendredi en conférence de presse. Si vous me dites que ça va se produire, je peux vous croire. Un autre bon entraîneur arrive donc en Angleterre. En Allemagne, il a permis à deux clubs, Hoffenheim et Leipzig, de devenir des véritables menaces. Il a fait beaucoup de choses différentes mais son premier objectif a toujours été d'être entraîneur et manager. C'est sa meilleure compétence. Je pense que United sera bien organisé sur le terrain. Evidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les autres équipes (sourire)." Annoncé ces derniers mois du côté de Barcelone, Milan ou encore Chelsea, Rangnick aurait trouvé un accord avec Manchester United autour d’un bail de six mois.

"Il a fait des choses incroyables"

Il devrait ensuite embrayer sur un contrat de deux ans comme consultant pour l’actuel huitième de Premier League. Actuellement en poste au Lokomotiv Moscou, il est notamment connu dans le monde du football pour avoir théorisé le "gegenpressing", ce style de jeu qui consiste à presser vite et haut l’adversaire à la perte du ballon pour le récupérer le plus rapidement possible. Un concept depuis popularisé et sublimé par Pep Guardiola, Julian Nagelsmann ou… Jürgen Klopp. "Tous les entraîneurs du monde ont besoin de temps et Ralf se rendra vite compte qu'il n'en aura pas car nous jouons tout le temps, ce qui rendra les choses un peu plus difficiles pour lui. Mais c’est vraiment un homme bien et un entraîneur exceptionnel. Il est hautement considéré en Allemagne, il a fait des choses incroyables en ayant commencé très tôt et très jeune à Stuttgart", a insisté l’entraîneur de Liverpool.

En attendant d’avoir tous les documents pour pouvoir exercer en Premier League, Ralf Rangnick devrait laisser Michael Carrick poursuivre son intérim ce dimanche pour le choc contre Chelsea (17h30 sur RMC Sport). Avant sans doute d'entrer en scène pour la réception d'Arsenal le 2 décembre.