Liverpool: Klopp sanctionné par la FA après son expulsion contre Manchester City

Exclu en fin de match lors de la victoire de Liverpool face à Manchester City (1-0) pour s’en être pris à un arbitre, Jürgen Klopp a écopé d’une amende d’environ 35.000 euros.

Il a reconnu que son comportement avait été "inapproprié". Exclu en fin de match lors du succès de Liverpool face à Manchester City (1-0), le 16 octobre, en Premier League, Jürgen Klopp a été sanctionné par la Fédération anglaise de football.

Il devra régler une amende de 30.000 livres (soit environ 35.000 euros). L’entraîneur des Reds avait récolté un carton rouge après avoir pris à partie l'arbitre assistant car ce dernier n'avait pas signalé selon lui une faute sur Mohamed Salah.

Klopp s'était excusé

"J’ai dépassé les bornes mais je ne pense pas avoir manqué de respect à qui que ce soit. Mais j’ai perdu les pédales à ce moment-là. Je suis allé trop loin et ce n’est pas bien. C’est de ma faute. Je me connais, j’ai 55 ans et ça vaut carton rouge. Mais comment pouvez-vous ne pas siffler cette faute sur Salah ? Comment diable est-ce possible ? J’ai craqué, je n’en suis pas fier, mais c’est arrivé", avait-il commenté.

Sanctionné financièrement par une commission indépendante, Klopp risquait une suspension de banc. Si elle estime que cette sanction n’est pas assez lourde, la Fédération anglaise a la possibilité de faire appel.

Huitièmes au classement, et battus le week-end dernier par Nottingham Forrest (1-0), les Reds de Klopp accueilleront Leeds ce samedi à Anfield (20h45) pour la 14e journée de Premier League.