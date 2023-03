Manchester City: Guardiola remonté contre les arbitres et les équipes qui gagnent du temps

Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, souhaite que les clubs de Premier League qui jouent la montre soient davantage sanctionnés par les arbitres.

C’est un fait de jeu qui lui reste visiblement en travers de la gorge. Deux semaines après, Pep Guardiola n’a toujours pas digéré le carton jaune reçu par Ederson lors du succès de Manchester City sur le terrain d’Arsenal (3-1), le 15 février, en match en retard de la 12e journée de Premier League.

"Il y aura toujours carton jaune pour Ederson"

Prévenu à plusieurs reprises par l’arbitre, le portier brésilien avait été sanctionné, dès la 35e minute, pour avoir pris tout son temps sur ses dégagements. "Nous sommes l’équipe qui perd le moins de temps. Et pourtant nous avons pris un jaune pour ça contre Arsenal. S’il y un peu de gain de temps, ne vous inquiétez pas, Ederson aura un carton jaune. Ça dépend de la façon dont l’arbitre gère la situation, mais je suis presque sûr qu’il y aura toujours jaune pour Ederson, alors qu’il y a des millions de matchs avec des équipes qui viennent à l’Etihad Stadium et qui gagnent du temps", a pesté le coach des Skyblues, convaincu que son équipe est davantage ciblée que les autres.

"Parfois, certains gagnent vingt secondes avant un dégagement et rien ne se passe. Absolument rien. Nous on va à Arsenal avec l’intention de jouer et on prend un carton jaune, a insisté Guardiola. C'est pourquoi je reste généralement loin des commentaires sur les arbitres, car je m'en moque éperdument. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je me suis plaint combien de fois des arbitres ? Quand un match est fini, il est fini. Je ne parle pas avec eux, que ce soit avant ou après les matchs."

Deuxième de Premier League à cinq points d'Arsenal, City reçoit ce samedi Newcastle (13h30), une équipe récemment critiquée par les observateurs pour sa tendance à... gagner du temps.