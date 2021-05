Liverpool: très ému, Alisson dédie son incroyable but à son père, mort tragiquement

Alisson Becker, gardien de Liverpool, s’est mué en improbable sauveur des Reds en offrant la victoire à son équipe en fin de match face à West Bromwich Albion (1-2). Un but qu’il a dédié à son père, mort tragiquement en février.

Alisson Becker a offert une superbe raison d’exploser de joie au cœur de la pénible saison de Liverpool, dimanche. Le gardien des Reds a offert la victoire à son équipe face à West Bromwich Albion (2-1) en reprenant un corner de la tête. A deux journées de la fin, son équipe, 5e à un point de Chelsea 4e, garde l’espoir d’intégrer le Top 4 et de décrocher une qualification en Ligue des champions. Un but crucial donc et une grosse émotion pour l’international brésilien, endeuillé par la mort par noyade de son père, en février dernier.

Le gardien Alisson Becker (3e g) marque le second but pour Liverpool lors du match de Premier League sur la pelouse de West Bromwich, le 16 mai 2021 © Tim Keeton © 2019 AFP

"Je suis trop ému avec tout ce qui s'est passé pour moi et ma famille, mais le football est ma vie, a-t-il déclaré sur Sky Sports. J'ai toujours joué avec mon père depuis que je suis né. J'espère qu'il était là pour voir ça. Je suis sûr qu'il fête ce but. C'était pour ma famille et pour les gars. Nous nous battons beaucoup ensemble et nous voulons nous qualifier en Ligue des champions. Nous l'avons gagnée en 2019 et tout s’était joué lors de la qualification. J'espère que mon père regarde et fête quelque part. Je suis vraiment heureux - merci pour les joueurs car nous nous battons beaucoup."

Des remerciements à Ancelotti et Manchester City

De retour au premier plan avec de but, le gardien en a profité pour remercier ses habituels adversaires pour leurs attentions dans ces moments difficiles. "Je ne donne plus d’interviews depuis longtemps parce que je suis ému quand j'en parle, a-t-il expliqué. Mais à tous ceux qui m'ont envoyé des lettres, comme Everton et Ancelotti ou Manchester City, je veux dire merci. C'est comme ça que Dieu nous aime - à travers les gens. Je veux dire merci à tout le monde de m'avoir aidé à traverser ça. Je ne sais pas comment célébrer!"

Eliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid, Liverpool a perdu pied en Premier League au cœur de l’hiver (3 nuls, 8 défaites en 14 matchs en décembre, janvier et février). L’équipe a aussi été plombée par une cascade de blessures (Van Dijk, Gomez, Matip, Fabinho…). "Nous sommes fatigués de cette saison - il y a eu beaucoup de pression - je suis content de la victoire", a déclaré l’ancien joueur de l’AS Roma, dont le but n’est pas totalement le fruit du hasard.

Il s'entraîne de la tête aux entraînements

"Parfois je m'entraîne à la tête à l'entraînement mais juste pour m'amuser, a-t-il confié. J'ai une certaine idée de la façon de diriger un ballon! J'ai vu le ballon arriver. J'ai essayé d'être en bonne position pour essayer d'aider mes joueurs. Personne ne m'a suivi - j'ai eu de la chance et c’est une bénédiction."