Mercato: Guardiola nie tout intérêt de Manchester City pour Lewandowski

Interrogé sur un éventuel recrutement de Robert Lewandowski en conférence de presse, ce vendredi, en réponse aux informations de Sky Sports, Pep Guardiola a préféré botter en touche.

Robert Lewandowski va-t-il signer à Manchester City ? A cette question, Pep Guardiola a préféré faire la sourde oreille. Et sourire. "Prochaine question, vraiment. "Lewa" est un joueur très important du Bayern, et je pense qu'il restera au Bayern. N'insistez pas. Je ne veux pas répondre sur le sujet, onze jours avant la fin du marché des transferts", a expliqué le technicien espagnol en conférence de presse, à la veille de la réception de Norwich (16h sur RMC Sport 1). Selon les informations de Sky Sports, Lewandowski a émis le souhait de quitter la Bavière pour découvrir un nouveau challenge.

Le sujet Kane en sourdine

Si le cas de l'attaquant polonais a vite été balayé par l'entraîneur mancunien, celui de Harry Kane n'a même pas été évoqué, alors qu'un départ de Tottenham est toujours d'actualité. Absent lors des deux premières rencontres face à City et Pacos de Ferreira, l'international anglais n'est pas certain d'être dans le groupe convoqué par Nuno Espirito Santo pour la rencontre face à Wolverhampton. "Il s'est entraîné aujourd'hui (vendredi) et s'est bien entraîné. Il va s'entraîner demain (samedi) et nous allons prendre une décision", a fait savoir le nouvel entraîneur des Spurs.

Cible numéro une des Skyblues après le départ de Kun Agüero au FC Barcelone, Harry Kane n'a plus joué depuis la finale de l'Euro 2021, perdue face à l'Italie. Le champion d'Angleterre serait prêt à offrir 150 millions d'euros pour enrôler le capitaine des Three Lions, quelques semaines après avoir acheté Jack Grealish pour 117 millions d'euros.