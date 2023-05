Manchester City: Haaland partage son dîner un peu répugnant

Erling Haaland (22 ans), attaquant de Manchester City, a partagé son dîner un peu répugnant sur les réseaux sociaux après la victoire sur le terrain d’Everton, dimanche.

Erling Haaland (22 ans) a fêté son 36e but en Premier League contre Everton (0-3) devant un dîner un peu particulier, dimanche. L’attaquant de Manchester City a partagé son menu sur les réseaux sociaux mais le mets présenté n’a pas franchement mis en appétit ses suiveurs. La photo montre plusieurs morceaux de ce qui ressemble à de la viande disposés sur du papier cuisson d’une plaque de four. Et cela fait saliver la star norvégienne: "c’est vraiment bon", a-t-il écrit.

Grand amateur d’abats

Beaucoup ont tenté de déterminer le type de nourriture présenté sur le plateau. Certains ont cru y reconnaitre du foie puisque le joueur avait confié particulièrement apprécier les abats dans le documentaire The Big Decision en octobre dernier. Il y était notamment filmé en train de préparer un cœur et un foie de bœuf.

"Je suis soucieux de prendre soin de mon corps et je pense que manger des aliments de qualité et aussi locaux que possible est le plus important, avait-il expliqué. Beaucoup de choses influencent la santé. Par exemple, les gens disent que la viande n'est pas bonne pour la santé. Quelle viande? Celle que l'on trouve chez McDonald's? Ou le bœuf local qui mange de l'herbe juste là, à côté?" Il avait également indiqué filtrer son eau.

En mai 2022, The Sun avait révélé que le joueur ingurgitait en moyenne 4.000 calories au quotidien à base de poulet, pâtes ou poissons. Joshua King, son coéquipier en sélection norvégienne, avait confirmé la voracité de l’ancien joueur de Dortmund. "C'est un cinglé, je n'ai jamais vu personne manger comme lui, avait lancé l’attaquant de Fenerbahçe. Il prend du muscle. Il mange juste comme un ours." Haaland, qui a battu le record de buts en Premier League sur une saison, est attendu mercredi pour le choc entre Manchester City et le Real Madrid (21h, sur RMC Sport 1) en demi-finale retour de la Ligue des champions.