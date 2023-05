Manchester City: un premier trophée individuel pour Haaland en Premier League

Pour sa première saison en Angleterre, Erling Haaland a été nommé meilleur joueur de l'année par les journalistes outre-Manche. Auteur d'une saison historique, l'attaquant norvégien a logiquement écrasé la concurrence. Sam Kerr (Chelsea) conserve sa couronne chez les femmes.

A peine arrivé, déjà tous conquis. Dès sa première année outre-Manche, Erling Haaland a le Royaume à sa botte. Sans grande surprise, l'attaquant de Manchester City a été plébiscité ce vendredi par l’Association des journalistes de football (FWA), qui descerne chaque année son prix du meilleur joueur de Premier League.

Pour 82% des votants, le Norvégien a été le footballeur de l'année en Angleterre. Il devance largement les deux joueurs d'Arsenal Bukayo Saka et Martin Odegaard. Son coéquipier Kevin De Bruyne échoue au pied du podium, devant Marcus Rashford (Manchester United).

Des statistiques hors-normes

Une récompense largement méritée pour Haaland, qui réalise une saison historique: il a marqué 51 buts et délivré 8 passes décisives en 47 matches pour Manchester City cette saison, devenant au passage le meilleur buteur sur une saison de Premier League (35, série en cours). Fer de lance des Cityzens, toujours en course pour réaliser un incroyable triplé Championnat-Ligue des champions-FA Cup, le Cyborg de 22 ans succède à Mohamed Salah au palmarès et devient le premier Norvégien à remporter ce prix.

Chez les femmes, Sam Kerr, attaquante de Chelsea, devance Rachel Daly (Aston Villa) sa coéquipière Lauren James. Grâce à ses 10 buts et 4 passes décisives en 19 matchs de Championnat et une influence énorme sur le jeu des Blues, 2es de la Women's Super League et éliminées en demi-finale de Ligue des champions par le Barça, la buteuse australienne (29 ans) devient la première joueuse à conserver son titre. Haaland et Kerr recevront leur prix lors du dîner du 75e anniversaire de la FWA Footballer of the Year, qui se tiendra à Londres le 25 mai.