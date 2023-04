Manchester City-Liverpool: Haaland forfait pour le choc face aux Reds

Blessé aux adducteurs, le buteur de Manchester City Erling Haaland ne participera pas au match face à Liverpool, ce samedi (13h30) pour le compte de la 29e journée de Premier League.

L'attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland, n'est pas sur la feuille de match du choc de la 29e journée de Premier League contre Liverpool, samedi (13h30), a annoncé le club sur sa chaîne de télévision. Haaland avait déclaré forfait pour les deux matches éliminatoires pour l'Euro 2024 de la Norvège contre l'Espagne et la Géorgie, la semaine dernière, en raison d'une blessure aux adducteurs. En l'absence du joueur aux 42 buts en 37 matches, toutes compétitions confondues, c'est l'Argentin Julian Alvarez qui sera dans l'axe de l'attaque, entouré par Jack Grealish à gauche et Riyad Mahrez à droite.

Grosse pression à l'Etihad Stadium

Manchester City, 2e à huit longueurs d'Arsenal, doit impérativement l'emporter pour rester dans le sillages des Gunners qui reçoivent Leeds à 16h. Les champions en titre comptent un match en moins que les Londoniens et doivent encore les accueillir à l'Etihad à la fin du mois. Liverpool, quant à lui, aurait bien besoin d'un succès pour rester dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Actuellement 6e, les Reds ont sept unités de moins que Tottenham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1, mais avec deux rencontres de moins au compteur que les Spurs.