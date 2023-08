Manchester City: plusieurs mois d'absence pour de Bruyne

Kevin de Bruyne devrait rater plusieurs mois de compétitions avec Manchester City. Blessé aux ischios lors de la première journée de Premier League, le meneur de jeu belge va subir une opération et risque de ne pas rejouer en 2023.

L'énorme tuile pour Kevin de Bruyne et Manchester City. Sorti après seulement une vingtaine de minutes lors du succès à Burnley (3-0), vendredi, le milieu offensif belge des Cityzens souffre des ischios. Selon les informations publiées ce mardi par le média d'outre-Quiévrain La Dernière Heure, le Belge de 32 ans va être contraint de passer par la case opération.

Plus grave, afin de revenir en forme pour la seconde moitiée de la saison, Kevin de Bruyne devrait donc étendre sa convalescence sur plusieurs mois et pourrait ainsi ne plus jouer aucun match de l'année 2023. Présent face à la presse ce mardi à la veille de la Supercoupe d'Europe contre Séville (dès 21h sur RMC Sport 1), Pep Guardiola a confirmé "trois à quatre mois" d'absence pour son taulier.

De Bruyne victime d'une rechute après la finale de C1

Déjà touché aux ischios lors de récente finale de Ligue des champions, et remplacé dès la demi-heure de jeu face à l'Inter (1-0), Kevin de Bruyne s'est donc blessé au même endroit face aux Clarets lors de la première journée de Premier League.

Une rechute qui pousserait la direciton des Skyblues à ne prendre aucun risque avec l'un des maîtres à jouer de l'équipe entraînée par Pep Guardiola. Si l'opération avec déjà été envisagée après le sacre continental, cette fois le Belge n'y échappera pas.

La Belgique amputée de deux cadres

Outre le début de saison de Manchester City en championnat, Kevin de Bruyne devrait aussi rater la phase de poules de la Ligue des champions et plusieurs rencontres internationales avec la Belgique.

Un nouveau coup dur pour le sélectionneur des Diables Rouges Domenico Tedesco qui doit aussi composer avec l'absence longue durée de Thibaut Courtois. Décidement, il ne fait pas bon être une star belge en 2023.