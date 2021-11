Manchester United: débuts retardés pour Rangnick ?

Michael Carrick restera en charge de l'équipe de Manchester United jusqu'à ce que le visa de travail du nouvel entraîneur, Ralf Rangnick, soit finalisé, et cela pourrait durer plus d'une semaine selon la presse anglaise.

Manchester United craint que son nouvel entraîneur, Ralf Rangnick, ne puisse pas être présent contre Arsenal à domicile, jeudi en Premier League, révèle le Daily Mail. Le club mancunien se démène en coulisses afin qu’il puisse occuper ses fonctions sur le banc des Red Devils face à Crystal Palace trois jours plus tard, ce qui est loin d'être assuré, semble-t-il. Les raisons ? Elles sont administratives, liées au covid et au permis de travail que doit se procurer le technicien pour exercer son métier d’entraîneur en Angleterre.

L’apparition du variant Omicron sur le territoire britannique a poussé le Premier ministre Boris Johnson à annoncer samedi la mise en place de nouvelles restrictions, dont certaines entrent en vigueur à partir de ce mardi. Ainsi, les voyageurs arrivant au Royaume-Uni devront faire un test PCR au plus tard deux jours après leur arrivée, et s'isoler jusqu'aux résultats. Une mesure qui sera réévaluée dans trois semaines, a promis le gouvernement britannique.

Entraîneur jusqu'à la fin de la saison

United reste optimiste malgré tout, convaincu que Ralf Rangnick prendra le relais à temps pour la venue de Crystal Palace dimanche. "Nous travaillons calmement et soigneusement pour obtenir un visa pour Ralf, conformément à toutes les réglementations et protocoles, a expliqué un porte-parole du club dans une déclaration relayée par le Daily Mail. Ce sont des processus qui doivent être suivis et nous le faisons aussi rapidement que possible."

En attendant que la situation se décante, l’entraîneur intérimaire Michael Carrick restera en poste jusqu’à l’arrivée de son successeur après avoir dirigé l’équipe en Ligue des champions contre Villarreal, et obtenu un match nul contre Chelsea, leader de Premier League. L'Allemand Ralf Rangnick, 63 ans, sera l'entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison en remplacement d'Ole Gunnar Solskjaer, limogé il y a huit jours, a annoncé lundi le club mancunien.

Rangnick, après avoir fait toute sa carrière d'entraîneur sur les bancs de Bundesliga, occupera un rôle de conseiller pour les deux saisons suivantes, précise United dans un communiqué. Rangnick était depuis cet été directeur sportif du Lokomotiv Moscou après avoir longtemps officié en Allemagne, notamment comme manager au RB Leipzig.