Manchester United: Rangnick officialisé comme nouvel entraîneur jusqu'à la fin de la saison

Manchester United a officialisé ce lundi la nomination de Ralf Rangnick comme nouvel entraîneur de l'équipe première. Le technicien allemand assurera l'intérim pendant la fin de saison en Premier League. Il officiera ensuite comme consultant pendant deux années.

Le passage de Michael Carrick sur le banc de Manchester United s'est donc achevé ce lundi après deux matchs sans défaites. Intérimaire depuis le départ d'Ole Gunnar Solskjaer, l'ancien milieu de Red Devils laisse finalement la place à Ralf Rangnick.

Attendue depuis plusieurs jours, la nomination du technicien allemand est désormais offcielle. Nommé jusqu'à la fin de la saison, celui qui sort de deux expériences à Leipzig restera ensuite au club en tant que consultant et pour une durée de deux ans.

"Manchester United est ravi d'annoncer la nomination de Ralf Rangnick en tant que manager par intérim jusqu'à la fin de la saison, sous réserve de l'obtention d'un visa de travail", ont inidiqué les Red Devils dans un communiqué publié sur leur site.

Directeur du football à Manchester United, John Murtough s'est réjoui de l'arrivée d'un entraîneur aussi expérimenté que l'entraîneur allemand de 63 ans.

"Ralf est l'un des entraîneurs et innovateurs les plus respectés du football européen. Il était notre candidat numéro un pour l'intérim en tant que manager, a estimé le dirigeant mancunien. Cela se reflètera dans le leadership inestimable et les compétences techniques qu'il apportera après environ quatre décennies d'expérience en gestion et en coaching. Tout le monde au club attend avec impatience de travailler avec lui pendant la saison à venir puis pendant deux années de plus dans son rôle de conseiller."

Rangnick heureux de travailler avec "plein de talents"

Nommé jusqu'à la fin de saison, Ralf Rangnick va rapidement devoir trouver la formule pour redresser la barre avec Manchester United. Notamment en Premier League où le club mancunien n'a gagné que deux des huit derniers matchs. Une mauvaise passe qui a fait plongé les Red Devils à la huitième place du classement après la 13e journée et le nul contre Chelsea (1-1).

Ancien milieu de terrain de niveau amateur, Ralf Rangnick a ensuite multiplié les expériences en Allemagne et notamment en Bundesliga où il a entraîné Hanovre, Schalke 04, Hoffenheim.

A l'écart du football depuis 2019, même si son nom a souvent tourné auprès de belles équipes comme l'AC Milan en 2020, l'entraîneur de 63 ans est également connu pour son travail à Leipzig (2015-2016 puis 2018-2019) contribuant à en faire une place forte du foot outre-Rhin. La réussite de la galaxie Red Bull dans le football, c'est en grande partie grâce à lui.

Du côté de Manchester United, Ralf Rangnick diposera d'un bel effectif pour mettre en place le football offensif qu'il affectionne tant. Le principal est déjà sous le charme et savoure de posséder à la fois des jeunes talents et des stars internationales comme Cristiano Ronaldo.

"L'équipe est pleine de talent et a un bon équilibre entre jeunesse et expérience. Tous mes efforts au cours des six prochains mois seront d'aider ces joueurs à réaliser leur potentiel, à la fois individuellement et surtout en équipe, s'est exprimé le technicien via le communiqué du club anglais. Au-delà de cela, j'ai hâte de soutenir les objectifs à long terme du club en tant que conseil."