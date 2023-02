PSG, Manchester United... après le Mondial, le Qatar ne lâche pas le foot: quelles conséquences pour Paris?

La nouvelle était attendue depuis plusieurs jours en Angleterre, c'est maintenant officiel, le Qatar, par l'intermédiaire de la Fondation Nine Two, a réalisé son offre pour acquérir 100% de Manchester United. La Coupe du Monde 2022 n'a pas coupé l'appétit à l'Emirat dans le sport.

Le Qatar s'attaque à Manchester United. L'offre est depuis quelques heures sur la table de la banque en charge de la réception des offres. Les propriétaires du club anglais doivent maintenant mettre en concurrence les différents dossiers présents. Le plan qatari présente un sérieux avantage, contrairement à d'autres offres, l'offre formulée à la famille Glazer ne comprend aucun endettement, en clair c'est de l'argent frais. Cette officialisation lance maintenant un processus qui devrait durer plusieurs semaines.

>> Le mercato en direct

Avec cette offre, proche des 4,5 milliards d'euros, le Qatar marque son territoire. Le petit émirat montre aussi que son appétit dans le sport est toujours aussi important afin de satisfaire des zones d'influences. L'ambition n'a jamais baissé, les responsables gardent aussi dans un coin de la tête d'organiser un jour les Jeux Olympiques. Enfin, le Qatar regarde aussi son influence régionale de manière très importante. Avec un championnat qui comprend un investisseur saoudien avec Newcastle, un investisseur des Emirats arabes unis avec Manchester City, le Qatar ne pouvait pas rester sans actionner ce levier qui comprend un possible achat de Manchester United à la clé.

"Les Qataris ne vont pas surpayer United", promettent des proches du dossier depuis plusieurs semaines. Derrière cette offre, se cache l'ombre d'un homme, Jassim Bin Hamad Al Thani, à la tête de l'une des plus grandes banques du Qatar (QIB). Son actionnaire majoritaire est le fond souverain de Qatar Investment Authority, propriétaire de Qatar Sports Investments (QSI), qui contrôle le PSG.

Sur le papier, l'offre est réalisée via la Fondation Nine Two, qui est complètement différente juridiquement de QSI. L'UEFA devrait quand même s'intéresser de près à ce dossier en fin de saison si la vente avec les qataris se finalise. Certains clubs en Europe pourraient aussi râler sur le fait que des fonds qataris soient présents dans deux grands clubs. Ça sera très difficile pour l'UEFA de trouver une faille dans un dossier, concernant une violation de son article 5 sur la multipropriété, avec deux fonds différents. Démontrer qu'il n'y a pas de collusion entre les deux clubs sera l'un des enjeux des prochaines semaines pour les candidats au rachat de Man U.

Et pour le PSG, ça change quoi ?

Depuis plusieurs jours, les proches du dossier répètent que "l'offre n'a rien avoir" avec QSI qui détient le club de la capitale. Une possible arrivée des Qataris à la tête du club anglais va quand même poser plusieurs questions sur les investissements et la place du PSG dans la tête des très hauts responsables qataris. Le PSG est très marketé Qatar partout dans le monde, le petit émirat pourrait maintenant faire avec deux grands clubs. Il faudra trouver un espace pour tout le monde.

En attendant d'en savoir plus sur les envies du Qatar au PSG, un point pourrait rappeler un dossier du moment à Paris. Le candidat prend bien soin de rappeler qu'à Manchester le Qatar aura tout à sa disposition. "La candidature, en cas de succès, accordera la priorité à un investissement à long terme et durable (...) il améliorera considérablement l'infrastructure du club - y compris le stade et les installations d'entraînement", explique le document. La clôture de ce dossier en Angleterre intervient en pleine bataille entre la Mairie de Paris et le PSG au sujet de l'avenir du Parc des Princes. Les échanges se poursuivent entre la Mairie et le PSG sur ce sujet et une réunion pourrait bientôt avoir lieu entre les deux parties.