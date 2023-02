Manchester United: le Qatar et Ratcliffe candidats au rachat, en attendant les Saoudiens ?

Les prétendants au rachat de Manchester United avaient jusqu'à vendredi soir pour déposer une offre. Comme attendu, le Qatar s'est officiellement porté candidat, tout comme, selon la presse anglaise, le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, patron du groupe Ineos.

C'est une étape importante dans la riche histoire de Manchester United. Comme relaté par RMC Sport, le Qatar a bien formulé une offre officielle de rachat pour les Red Devils. L'offre provient de Jassim Bin Hamad J.J. Al Thani et il l'a lui-même confirmé dans un communiqué, précisant que son offre vaut pour le rachat de 100% du club. Son montant n'a pas filtré mais pourrait se situer autour de 4,5 milliards d'euros.

Al Thani assure avoir l'ambition de redonner à Manchester United "sa gloire d'antan sur et en dehors du terrain". "L'offre sera entièrement exempte de dettes via la Fondation Nine Two de Sheikh Jassim, qui cherchera à investir dans les équipes de football, le centre d'entraînement, le stade et les infrastructures plus larges, l'expérience des fans et les communautés que le club soutient", explique le communiqué.

A la tête du groupe Ineos, propriétaire notamment de l'OGC Nice, Jim Ratcliffe était le seul autre candidat potentiel à avoir officiellement marqué son intérêt. Selon la BBC et le Daily Telegraph, le magnat de la pétrochimie a bien déposé son offre avant l'heure butoir, qui était fixée à 23h (heure française) vendredi. "Né dans la ville, il veut remettre Manchester au cœur de Manchester United", a indiqué une source proche d'Ineos.

Une piste saoudienne

Décidée fin novembre par ses propriétaires, la famille américaine Glazer, devenue très impopulaire auprès des supporters en raison notamment de l'endettement du club et de son adhésion au projet avorté de la Super League, la vente a été confiée à la banque d'affaires américaine Raine, déjà à l’œuvre pour la vente de Chelsea, l'an dernier.

Les prétendants étaient donc invités à se faire connaître officiellement avant vendredi mais, Manchester United étant coté à la Bourse de New York, le club sera légalement obligé d'étudier toute offre éventuelle arrivée après. Des offres venues des Etats-Unis ne sont pas non plus à exclure. Mais ces dernières heures, c'est surtout la piste saoudienne, évoquée déjà par le journal anglais The Telegraph, qui fait parler.

"Plusieurs groupes privés de Ryad" se sont ainsi "formellement renseignés" sur les modalités d'une reprise, même si le Telegraph a reconnu qu'il n'était pas acquis qu'une offre ait été formulée. La "success story" sportive de Newcastle depuis son passage sous pavillon saoudien - les Magpies sont quatrièmes de la Premier League, un classement qu'ils n'avaient plus atteint depuis près de 25 ans -, a en tout cas de quoi enflammer l'imagination des supporters des Red Devils.

Avec une valorisation boursière supérieure à quatre milliards d'euros, tout laisse à penser qu'une vente totale de Manchester United battrait le record de la plus grosse vente d'un club sportif. Son rival Chelsea a été vendu en mai pour 4,8 milliards d'euros à des investisseurs américains, mais le montant comprenait deux milliards d'euros de promesses d'investissements.