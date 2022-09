Manchester United: "Je veux m’impliquer de plus en plus", Lewis Hamilton ne ferme pas la porte à un rachat avec Jim Ratcliffe

Propriétaire de l’OGC Nice, le milliardaire Jim Ratcliffe pourrait reprendre également Manchester United. Désireux selon les médias anglais de racheter le club, le propriétaire d’Ineos pourrait compter sur un renfort prestigieux à ses côtés. En l’occurrence, la star de la Formule 1: Lewis Hamilton.

Voir des sportifs de haut niveau investir dans d’autres secteurs devient de plus en plus courant. Cette réalité n’échappe également pas au pilote de Formule 1: Lewis Hamilton. Au cours des prochains mois, celui qui évolue aux côtés de Mercedes pourrait investir dans le football, plus précisément à Manchester United.

Depuis quelques jours, le milliardaire propriétaire de l’OGC Nice, Jim Ratcliffe, est annoncé comme étant un prétendant au rachat des Mancuniens. Connaissance d’Hamilton, les deux hommes pourraient s’associer dans ce projet de reprise du club. Si le sportif a laissé planer le doute sur ces affirmations, ce dernier n’a néanmoins fermé aucune porte: "C’est la première fois que j’en entends parler. Je n’ai pas eu le temps de discuter avec Jim (…) Je n’ai pas reçu d’appel de sa part me demandant si je voulais m’impliquer dans ce projet, mais je veux m’impliquer de plus en plus dans les équipes", a-t-il confié lors d’un entretien retranscrit par le Daily Mail.

Hamilton dans un projet de rachat de Chelsea

Preuve de son envie d’investir dans le football, Hamilton avait été annoncé il y a quelques mois, comme étant un prétendant au rachat de Chelsea, aux côtés de Martin Broughton. Le pilote s’était même montré ravi d’avoir une telle opportunité: "Quand j’ai entendu parler de cette opportunité, j’étais comme "wow", c’est une grande chance de faire partie de quelque chose d’aussi génial." Mais c’est finalement le milliardaire américain Todd Boehly qui a repris le club.

En attendant de savoir si un duo Ratcliffe-Hamilton pourrait voir le jour chez les Red Devils, ce dernier est devenu il y a peu co-propriétaire des Denver Broncos. Une entrée dans le sport US peut être annonciateur d’un futur dans le football.