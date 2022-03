Mercato: "Des choses à voir par rapport au coach", Pogba conditionne son avenir à Manchester United

Interrogé sur son avenir à l'issue du match entre Manchester United et Tottenham (3-2) ce samedi, Paul Pogba a laissé planer le doute et a annoncé que sa décision pourrait dépendre du coach.

Pogba donne un indice. Au micro de RMC Sport, Paul Pogba est revenu sur le triplé de Cristiano Ronaldo qui a permis à Manchester United de s'imposer 3-2 contre Tottenham ce samedi, et en a profité pour glisser un mot sur son avenir chez les Red Devils. En fin de contrat à l'issue de la saison, le milieu de terrain français doit encore décider s'il souhaite prolonger ou pas.

"Possible"

"Vous savez que par rapport au coach, il y a des choses à voir, reste évasif le champion du monde 2018. Pas de ma part, mais moi je veux bien finir ma saison et voir ce que le futur nous dira." Alors que l'actuel coach Ralf Ragnick est censé n'être qu'un intérimaire qui doit laisser sa place à un entraîneur plus "huppé" à l'issue de cette saison, les tabloïds anglais comme The Sun affirmaient fin janvier que Paul Pogba souhaitait rester si le coach allemand faisait de même.

Relancé pour savoir si le choix de l'entraîneur allait vraiment avoir une influence sur sa décision, il a simplement répondu: "Possible. On va voir."

Paul Pogba en a aussi profité pour faire un discours élogieux de Cristiano Ronaldo, auteur des trois buts des Red Devils ce samedi. "Sur sa première action, il marque avec une frappe de 30 mètres, raconte-t-il. Puis le deuxième sur un bon mouvement de Sancho, tap-in. Et le troisième, il est parti le chercher... Chez ces joueurs-là, c'est devenu habituel. C'est normal qu'il marque. Quand il ne marque pas, ou alors qu'un seul, on se pose des questions, on se demande s'il n'est pas trop vieux... Alors que non il est toujours là, il performe toujours aussi bien et il le montre sur le terrain !"

"Il faut viser le top 4"

Grâce à cette victoire 3-2, Manchester United se repositionne dans la course à la Ligue des champions et se classe 4e, avec deux longueurs d'avance sur Arsenal, 5e avec 48 points et surtout quatre matchs de retard. Mais Paul Pogba souligne une victoire qui fait du bien, après un échec cuisant face à City dans le derby de Manchester le week-end précédent (1-4): "Ce n'est pas encore fini, il reste des matchs. C'est une victoire importante pour se relancer et viser le top 4. Il faut continuer sur cette lancée."