Premier League: Rooney clame haut et fort son envie d’entraîner Manchester United

Dans une interview accordée au Sun, Wayne Rooney a bien insisté sur son envie de devenir un jour l’entraîneur de Manchester United. L’actuel coach de Derby County, qui révèle avoir refusé un entretien avec Everton, veut tout mettre en œuvre pour arriver à ses fins.

On ne pourra pas reprocher à Wayne Rooney de ne pas afficher clairement ses ambitions pour l’avenir. Dans une interview accordée au Sun, l’actuel entraîneur de Derby County (D2 anglaise) a clamé haut et fort son envie de s’asseoir un jour sur le banc de Manchester United, où il a déjà marqué l’histoire en tant que joueur entre 2004 et 2017.

"Je vais être honnête, la seule raison pour laquelle je suis devenu entraîneur est Manchester United. Je ne suis pas prêt pour l'instant. Mais je dois planifier tout ce que je fais pour m'assurer que cela arrivera un jour", a confié Rooney au journal anglais, tout en révélant avoir refusé un entretien pour devenir le coach d’Everton, le club qui l’a révélé au plus haut niveau au début des années 2000.

Une situation délicate à Derby County

Malgré cette ambition non dissimulée de prendre en main le club mancunien, Rooney ne s’est pas privé de placer une petite pique à Cristiano Ronaldo, la star des Red Devils. "Cristiano était tellement bon et ennuyeux à la fois. Aujourd'hui, il n'est probablement plus aussi bon, mais juste ennuyeux", a estimé l’ancien international anglais, recordman du nombre de buts en sélection (53) dans les colonnes du Sun.

Mais avant de penser au banc de Manchester United, Rooney doit d’abord s’atteler à sauver Derby County, lanterne rouge de Championship et dont la situation financière est plus qu’inquiétante. "Je fais tout ce que je peux pour rassembler les joueurs et les supporters. C'est tout ce que je peux faire", a conclu l’Anglais.