Manchester United: Ronaldo de retour à l'entraînement après la mort de son fils nouveau-né

L'attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo a participé à l'entraînement des Red Devils ce mercredi, lui qui avait logiquement manqué le match contre Liverpool après la mort de son fils nouveau-né.

Moins de deux jours après le décès d’un de ses jumeaux nouveaux-nés, une tragédie qui a ébranlé le monde du football, Cristiano Ronaldo a effectué son retour à l’entraînement ce mercredi, annonce le Manchester Evening News. Le joueur avait bénéficié d'un congé, aussi long que cela lui était nécessaire pour se remettre de ce drame. Le quintuple Ballon d'or a été photographié à bord d'un véhicule à son arrivée au centre d'entraînement. Il a participé à l'intégralité de la séance avec l'ensemble de ses coéquipiers, selon le Daily Mail.

L'émotion de Jürgen Klopp

Logiquement forfait contre Liverpool (victoire 4-0 des Reds) mardi soir, l’attaquant portugais a manqué le moment de solidarité à Anfield. Lors de la 7e minute, comme le numéro du maillot de la superstar portugaise, les spectateurs d'Anfield se sont levés et ont applaudi, alors que le Kop entonnait l'hymne des Reds "You'll Never Walk Alone" (tu ne marcheras jamais seul).

Le quintuple Ballon d'Or, âgé de 37 ans, était déjà père de quatre enfants, dont trois issus d'une gestation pour autrui avant sa rencontre avec Georgina Rodriguez. "Merci pour ce moment Liverpool. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait aujourd'hui pour notre famille", a relayé l’entourage de Cristiano Ronaldo.

La communion de tout un stade avec un joueur adverse a beaucoup ému Jürgen Klopp pour qui ce fut "le meilleur moment de la rencontre". "Tant de choses sont beaucoup plus importantes dans la vie que le football, nous pensons à Cristiano et à sa famille", a ajouté le technicien allemand.