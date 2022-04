Liverpool-Manchester United: le bel hommage des supporters des Reds prévu pour Ronaldo, endeuillé

Ce mardi, à l’occasion du match entre Liverpool et Manchester United (21h, sur RMC Sport), les supporters des Reds vont observer une minute d’applaudissement en soutien de Cristiano Ronaldo, endeuillé par la perte de son enfant.

Si la rencontre de ce mardi soir entre Liverpool et Manchester United sera importante à plus d’un titre d’un point de vue sportif, elle sera également placée sous le signe de l’émotion. L’annonce de la mort prématurée du fils nouveau-né de Cristiano Ronaldo ce lundi a provoqué une vague d'émotions dans le monde du footbal et au-delà. CR7 pourra également compter sur le soutien des supporters de Liverpool ce mardi. Selon SPORTbible, à la septième minute du derby d’Angleterre, les supporters des Reds observeront une minute d’applaudissement en l’honneur de Cristiano Ronaldo et en hommage à son fils décédé.

Cristiano Ronaldo ne sera pas de la partie

Comme révélé par Manchester Evening News, Cristiano Ronaldo ne sera pas du déplacement à Liverpool ce mardi. Ébranlé par la perte prématurée de son enfant, Ronaldo restera aux côtés des siens dans "cette période extrêmement difficile." L’absence du Portugais ne devrait pas changer les plans des supporters de la Mersey, qui devraient tout de même maintenir leurs appplaudissements en soutien du Mancunien.