Manchester United, Rashford, Quartararo… Le monde du sport au soutien de Ronaldo après la mort de son fils

De nombreux acteurs du football et du sport mondial ont assuré Cristiano Ronaldo et ses proches de leur soutien après l’annonce du décès de son petit garçon dès la naissance, ce lundi soir.

A la veille d’un très attendu match contre Liverpool en Premier League, Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment la tête au football ce lundi soir. L’attaquant portugais et sa compagne Georgina Rodriguez ont en effet annoncé la mort de leur garçon nouveau-né, en marge semble-t-il de l'accouchement de jumeaux.

Si la naissance de leur fille, bien portante, donne "un peu d’espoir et de bonheur" aux deux parents, la douleur de cette perte constitue un vrai drame pour la famille du quintuple Ballon d’or. Dans la foulée de cette annonce, de nombreux joueurs ou clubs ont ainsi exprimé leurs condoléances à l’attaquant de 37 ans et à ses proches.

"Ta douleur est notre douleur, Cristiano"

Peu de temps après l’annonce du Portugais, Manchester United ou encore le Sporting Portugal, le club où Cristiano Ronaldo a débuté chez les pros, ont publié un message de soutien. "Ta douleur est notre douleur, Cristiano, écrivent les Red Devils. Nous t'envoyons de l'amour et de la force, à toi et ta famille."

"Beaucoup de force, Cristiano. La famille du Sporting est avec vous", ont de leur côté salué les Leões. Le Real Madrid a posté un communiqué pour afficher son soutien à celui qui a passé neuf ans au sein du club.

"Le Real Madrid, son président et son conseil d’administration déplorent profondément le décès de l’un des enfants attendus par notre cher Cristiano Ronaldo et sa compagne, Georgina Rodriguez, a écrit le club madrilène. Le Real Madrid se joint à la douleur de toute la famille et veut leur montrer toute notre affection."

Les marques à destination de la famille Ronaldo ont également fleuri chez les coéquipiers, les anciens partenaires ou même chez les adversaires du buteur mancunien. Son partenaire de United Marcus Rashford y est allé d’une jolie phrase pour son "frère". "Mes pensées sont pour toi et Georgina, frère, a publié l’attaquant anglais de Manchester. Je suis désolé."

Plusieurs autres joueurs comme David de Gea, Felipe Melo ou encore Alex Telles ont posté des cœurs en réponse à la publication Instagram du couple Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez. Ancien équipier du Portugais à la Juventus, Alvaro Morata s’est fendu d’un émoji avec les mains jointes pour prier.

Les hommages de Quartararo, Blake ou Badr Hari

Au-delà de la planète foot aussi, les messages de sympathie se sont multipliés de la part des sportifs. Le champion du monde français de MotoGP Fabio Quartararo a posté un emoji en pleurs.

Des messages de soutien à Cristiano Ronaldo après la mort de son nouveau-né, le 18 avril 2022 © DR Instagram

Passionné de MMA, Cristiano Ronaldo a vu son grand ami Badr Hari lui exprimer sa sollicitude face à cette épreuve. Le combattant a partagé son émotion d’un cœur brisé. Idem pour le combattant russe Artem Lobov qui y a ajouté ses prières. Double champion olympique d’athlétisme, le sprinteur jamaïcain Yohan Blake a lui écrit un petit message pour le footballeur: "Tellement désolé mon ami".