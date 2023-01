Manchester United: classe, Casemiro fait un selfie avec un fan sur la pelouse en plein match

Manchester United a concédé le nul sur le terrain de Crystal Palace (1-1) ce mercredi lors d’un match en retard de la septième journée de Premier League. Une rencontre perturbée par un supporter venu à la rencontre de Casemiro sur la pelouse.

Un coup-franc somptueux du Français Michael Olise dans les derniers instants a privé Manchester United de la victoire contre Crystal Palace (1-1) et d’une provisoire deuxième place du classement en Premier League devant City. Mais avant ce final spectaculaire et frustrant pour les Red Devils, ce match en retard de la septième journée a été brièvement interrompu après l’invasion du terrain par un supporter.

Aux alentours de la 55e minute de jeu, un fan a fait irruption sur la pelouse de Selhurst Park et s’est précipité en direction de Casemiro. A l’inverse du hooligan qui a frappé Aaron Ramsdale lors du derby londonien entre Tottenham et Arsenal, l’individu est venu saluer le milieu mancunien et lui a même demandé de poser avec avec lui.

Casemiro suspendu pour le choc contre Arsenal

Bon gré mal gré, il suffit de voir sa moue déconfite et son sourire un peu gêné, Casemiro s’est exécuté et accepté avec classe de poser pour un selfie. On s’interrogera quand même un peu sur le temps de réaction des stadiers pour intervenir et évacuer le supporter trop entreprenant.

Dans un communiqué relayé dans la soirée par Crystal Palace, le club anglais y a confirmé l’arrestation du fan après son entrée sur la pelouse. La réaction sympathique de Casemiro, elle, lui a valu de nombreux compliments sur les réseaux sociaux.

Pas de chance pour la star mancunienne, Casemiro a ensuite reçu un carton jaune pour une intervention trop rugueuse sur Wilfried Zaha. Un avertissement qui lui vaudra de rater le choc au sommet ce dimanche contre Arsenal.