Premier League: Manchester United atomise Leeds avec un duo Fernandes-Pogba monstrueux

Manchester United s’est largement imposé, 5-1, contre le Leeds de Marcelo Bielsa, à l’occasion de la première journée de Premier League, ce samedi. Bruno Fernandes s’est offert un triplé, Paul Pogba a délivré quatre passes décisives. Le Français a été incroyable.

La Premier League est de retour (sur RMC Sport). Et le show avec. Après la défaite d’Arsenal, 2-0, sur la pelouse du promu Brentford, Manchester United a fait le bonheur de son public contre Leeds ce samedi avec une performance de très, très haut niveau. En plus de la présentation de Raphaël Varane, qui s’est officiellement engagé jusqu’en 2025, les Reds Devils se sont largement imposés, 5-1, contre la formation de Marcelo Bielsa, impuissante devant le show Bruno Fernandes-Paul Pogba.

Fernandes et Pogba incroyables

Au terme d’une première période globalement dominée par les hommes d’Ole Gunnar Solskjær, il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour que le Portugais Bruno Fernandes ouvre le score sur une superbe passe décisive de Paul Pogba (30e). Au retour des vestiaires, Luke Ayling a décroché une frappe surpuissante à l’entrée de surface, permettant alors à Leeds de revenir au score (1-1, 48e).

>> abonnez-vous à RMC Sport pour ne pas rater les matchs de Premier League



C’est après cette égalisation que le festival Paul Pogba a commencé. Cinq minutes après avoir concédé l’égalisation, le Français a délivré une passe lumineuse pour Mason Greenwood, qui a permis aux Mancuniens de reprendre l’avantage à la 53e minute.



120 secondes plus tard, Bruno Fernandes a signé un doublé grâce à une nouvelle offrande de Paul Pogba, qui réalisait à ce moment-là un triplé de passes décisives. Manchester United menait 3-1 face aux hommes de Marcelo Bielsa. Le Portugais a continué sur sa lancée incroyable pour réussir un triplé à l’heure de jeu d’une frappe en une touche venue se loger dans la lucarne de Illan Meslier (60e), sur une belle ouverture de Victor Lindelof.



Quelques minutes plus tard, Paul Pogba a une nouvelle fois régalé le public et impressionné les observateurs avec une quatrième offrande, cette fois pour le Brésilien Fred, qui a planté le cinquième but de Manchester United (68e), humiliant un peu plus Leeds. Régulièrement annoncé sur le départ, Paul Pogba a assurément réalisé l'un de ses meilleurs matchs depuis son retour en Premier League en 2016. Avec une justesse folle, des choix pertinents, une complicité dingue avec Bruno Fernandes et de l'efficacité.

Lors de la deuxième journée, les Reds Devils, provisoirement leaders de ce championnat, se déplaceront sur la pelouse de Southampton et Leeds recevra Everton. A suivre, évidemment, sur RMC Sport.