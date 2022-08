Manchester United-Liverpool: des supporters de MU réclament le rachat du club par Ratcliffe, le propriétaire de Nice

Manchester United accueille Liverpool sous haute tension ce lundi (21h) à l’occasion de la 3e journée de Premier League. Un cortège de supporters mancuniens en colère s’est élancé vers Old Trafford. Certains d’entre eux souhaitent voir le club racheter par Jim Ratcliffe, actuel propriétaire de l’OGC Nice.

Le souvenir du 2 mai 2021 est encore dans toutes les têtes mancuniennes. Alors que Manchester United s'apprêtait à affronter Liverpool à Old Trafford, quelques supporteurs locaux s'infiltraient sur la pelouse pour manifester contre la famille Glazer, propriétaire du club, retardant le coup d'envoi avant l'annonce du report de la rencontre. Ce lundi, même affiche et même tension. Le climat est même encore plus désastreux dans les rangs mancuniens. Les Red Devils sont derniers de Premier League après deux défaites pour débuter leur championnat (1-2 contre Brighton, 0-4 à Brentford), leur star Cristiano Ronaldo n'attend qu'une chose, de quitter le navire et la famille américaine Glazer, devenue persona non grata à Manchester, refuse pour le moment de vendre l'entièreté du club.

>> Manchester United-Liverpool: le match EN DIRECT

Alors que les joueurs et leur entraîneur Erik ten Hag devaient se retrouver avant le choc face au rival de la Mersey à l'hôtel Lowry de Salford, la réunion a été annulée afin d'éviter de se retrouver au milieu d'une "manifestation importante" attendue par le personnel de sécurité. Plusieurs fans étaient déjà sur les lieux lançant au sol quelques fumigènes, un avant-goût de la grande manifestation prévue à quelques minutes du coup d'envoi.

"United à vendre", scandent les supporters

En effet, presque 10 000 supporteurs mancuniens ont commencé à prendre place dans un cortège organisé par le groupe The 1958 vers 18h. Partant du Tollgate Pub, ils s'apprêtent à défiler sur Sir Matt Busby Way jusqu'à la tribune Est de Old Trafford "Il n'y aura rien de plus puissant que des images diffusées dans le monde entier de milliers de fans protestant contre leur propriétaire", a lancé un des membres fondateurs de The 1958 au Times. Dans le cortège, un mot d'ordre : #GlazersOut, en signe de protestation contre les patrons de MU arrivés en 2005. Une large banderole frappée du message "United For Sale" est également mise en avant, le visage de Sir Jim Ratcliffe y est présent. Le boss d'INEOS et patron de l'OGC Nice est appelé par les fans et quelques politiques à reprendre un club qu'il apprécie particulièrement. Comme annoncé par RMC SPORT, le natif de la banlieue de Manchester s'est rendu avec Dave Brailsford, le responsable des sports INEOS, sur place la semaine dernière afin d'évoquer l'éventuelle vente du club. "En cas de vente, Sir Jim Ratcliffe serait intéressé", avait confirmé le porte-parole d'INEOS à RMC SPORT.

Aux abords d'Old Trafford où la recrue Casemiro est arrivée peu avant 18h (non qualifié, l'ex-Madrilène sera en tribune), des stands éphémères vendent des maillots floqués de ce même hashtag #GlazersOut ou "United against greed" (« United contre l'avarice »). Des tee-shirt rouges mais aussi jaune et vert, les couleurs originales du club fondé en 1878 sous le nom de Newton Heath devenues un symbole de contestation contre la famille Glazer.