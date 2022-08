Manchester United-Liverpool: démonstration de force des supporters contre la famille Glazer

Les supporters de Manchester United ont organisé une marche anti-Glazer ce lundi en marge du duel contre Liverpool lors de la troisième journée de Premier League. Dans le calme, de nombreux fans des Red Devils ont réclamé le départ des propriétaires alors que les rumeurs d'une vente se sont multilpliées ces derniers jours.

Surpris par Brighton (1-2) puis corrigé par Brentford (0-4), Manchester United connaît un début de saison catastrophique avant la réception de Liverpool ce lundi à Old Trafford en clôture de la troisième journée de Premier League. Et si cela ne suffisait pas, les envies de départ de Cristiano Ronaldo et la fronde des supporters ont agité l'été mancunien.

Galvanisés par les récentes rumeurs autour d'une vente, les fans ont encore mené une fronde anti-Glazer avant le duel contre les Reds. Plusieurs milliers de fans ont participé à une marche en direction du stade afin de réclamer le départ des propriétaires, responsables selon eux de tous les maux de l'équipe en raison de leur mauvaise gestion.

Une manifestation sans violence

Premier véritable choc de la saison, le match contre Liverpool possède également une grosse portée symbolique pour les fans des Rouges de Manchester. Lors de la campagne 2020-2021, le duel entre les deux équipes avait donné lieu à un envahissement d'Old Trafford avant même le début de l'échauffement et de nombreux incidents impliquant des supporters des Red Devils avaient fait la Une des médias britanniques.

La saison dernière, les Mancuniens avait vécu un enfer face à leur rival avec une humiliation devant leur public (0-5) dès la neuvième journée de Premier League. Une correction qui semblait déjà définitivement enterrer les espoirs de titre en championnat.

Ce lundi, si la police avait déployé un gros dispositif sécuritaire par crainte de débordements, la protestation des fans s'est déroulée pacifiquement. Certes, de nombreux fumigènes ont été allumés et plusieurs chants contre les Glazer ont retenti dans le cortège mais tout s'est terminé sans heurts.

Après avoir montré leur puissance avec une mobilisation particulièrement suivie, les supporters de Manchester United se sont tranquillement massés aux alentours d'Old Trafford pour la rencontre face à Liverpool. Si le calme a régné avant le match, une nouvelle déroute des protégés d'Erik Ten Hag risque encore un peu plus d'attiser la colère des fans des Red Devils.