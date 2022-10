Manchester United: Neville et Keane s'écharpent sur le cas Ronaldo

Anciens capitaines de Manchester United, Gary Neville et Roy Keane ont eu un débat très tendu au sujet de Cristiano Ronaldo, mis à l'écart après avoir refusé d'entrer en jeu contre Tottenham.

"Laissez-moi finir !" Le ton est monté samedi soir sur le plateau de Sky Sports. Au moment d’analyser le nul obtenu par Manchester United sur le terrain de Chelsea (1-1), le débat a rapidement dévié sur le cas Cristiano Ronaldo. Avec des avis aussi différents que tranchés. D’un côté, un Gary Neville excédé par l’attitude de l’attaquant portugais. De l’autre, un Roy Keane convaincu qu’Erik ten Hag se plante sur toute la ligne.

"Ronaldo est un être humain et il a des défauts. Il est frustré. Moi ce qui m’inquiéterais le plus, c’est que Ronaldo prenne place sur le banc chaque semaine, en se marrant, et sans se soucier de rien. Je pense qu’il se soucie du club. Il aime le club, il a besoin de jouer et il veut jouer. Bien sûr, il n’est plus le joueur qu’il était il y a dix ans, mais c’était encore leur meilleur buteur la saison dernière", a commenté Roy Keane, pour qui la colère de Ronaldo est même "justifiée".

>> Mercato: les infos en direct

Neville : "L'équipe est meilleure sans Ronaldo"

Pour avoir refusé d'entrer en jeu mercredi lors de la victoire contre Tottenham (2-0), le quintuple Ballon d’or a été sanctionné par ses dirigeants et n’a pas été convoqué pour le choc contre Chelsea (1-1). "Un traitement injuste", selon Roy Keane, pour qui Manchester United n’ira pas bien loin sans Ronaldo dans son onze de départ. Un avis pas franchement partagé par Gary Neville, autre grand nom des Red Devils.

"C'est la deuxième fois que Cristiano s'en va avant la fin d’un match et je dois dire que c'est quelque chose d'inacceptable. L’équipe est meilleure sans lui et Erik ten Hag le sait. Je pense que la seule chose que le club et Cristiano peuvent faire c’est de se réunir au cours de la semaine prochaine et de mettre fin à cette relation. Je pense qu’il faut passer à autre chose. Cristiano a joué des centaines de matchs au cours des dix dernières années et des joueurs ont dû s'asseoir sur le banc et le regarder. Maintenant, c'est son tour", a lancé l’ex-défenseur anglais dans ce débat très tendu.

Pour lui, il est temps pour son ancien coéquipier "d’aller dans un autre club parce qu’il n’acceptera plus d’être sur le banc" à Manchester United. Avant d'être mis à l'écart, Ronaldo totalisait cette saison deux buts et une passe décisive en douze apparitions toutes compétitions confondues.