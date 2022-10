Mercato: de nouvelles révélations sur le non-départ de Ronaldo de Manchester United cet été

Selon les informations de ESPN ce samedi, Manchester United avait accepté l'idée de voir partir Cristiano Ronaldo l'été dernier. La famille Glazer était même prête à s'en séparer sans récupérer la moindre indemnité de transfert.

Il n’était visiblement pas emballé à l’idée de jouer avec Moussa Marega et Luciano Vietto. Cet été, l’équipe saoudienne d’Al-Hilal, entraînée par une vielle connaissance de la Ligue 1, l’Argentin Ramon Diaz, passé par l'AS Monaco, aurait approché Cristiano Ronaldo (37 ans). Sans succès. Malgré un pont d’or proposé au Portugais, ce dernier ne se serait pas montré très réceptif.

Parce qu’il s’attendait à recevoir des offres bien plus intéressantes ? Selon les informations de ESPN, aucun autre club n’a pourtant sondé Manchester United au sujet de son quintuple Ballon d’or. Seul Al-Hilal aurait tenté sa chance. Autre révélation de ESPN : les Red Devils avaient accepté l'idée de voir partir Ronaldo lors du dernier mercato. La famille Glazer était même prête à s'en séparer sans récupérer la moindre indemnité de transfert. Une décision prise après avoir appris les envies de départ du numéro 7.

Pas d'approche concrète

Autrement dit, il aurait pu s’en aller sans rien rapporter à son club. Malgré cette situation, aucun club ne se serait véritablement manifesté, son contrat à 500.000 livres par semaine (environ 570.000 euros) agissant comme un repoussoir. D’après ESPN, des prétendants pourraient revoir leur position en cas de bonnes performances de Ronaldo lors de la Coupe du monde au Qatar.

Et Manchester United serait alors enclin à le laisser partir en prêt en janvier, afin de se soulager d’une partie de son copieux salaire. En attendant, Ronaldo s’entraîne à l’écart du groupe professionnel. Pour avoir refusé d'entrer en jeu mercredi lors de la victoire contre Tottenham (2-0), il a été sanctionné et manquera le choc contre Chelsea ce samedi (18h30) pour la 13e journée de Premier League.

"Je suis le manager, je suis responsable de la culture du sport de haut niveau ici et je dois fixer des normes et des valeurs et je dois les contrôler, a martelé son entraîneur Erik ten Hag vendredi. Je pense que c'est important pour l'attitude et la mentalité du groupe. Maintenant, nous devons nous concentrer sur Chelsea."