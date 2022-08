Manchester United: Neville met la pression à Cristiano Ronaldo pour qu'il parle maintenant

En réaction à la dernière déclaration de Cristiano Ronaldo qui promet de dire bientôt la "vérité" aux fans de Manchester United, Gary Neville a invité le Portugais à sortir le plus rapidement possible de son silence, pour se comporter en tant que leader dans cette crise.

Cristiano Ronaldo promet de dire bientôt la "vérité" aux fans de Manchester United. L'attaquant portugais de 37 ans attendra sans doute la fin du mercato estival pour prendre la parole, lui qui est lié à de nombreuses rumeurs de départ. Ce mardi soir, en réponse à un fan, "CR7" a réalisé une mise au point, qui ne convainc pas forcément Gary Neville, ancien joueur du club.

"Pourquoi doit-il attendre deux semaines pour dire la vérité?"

"Vous saurez la vérité quand une interview aura lieu dans quelques semaines. Les médias ne racontent que des mensonges, a déclaré Cristiano Ronaldo. J'ai un carnet et ces derniers mois, sur les 100 nouvelles que j'ai faites, seules cinq étaient vraies. Imaginez comment c'est. Gardez ce conseil."

Titulaire lors de la déroute samedi dernier face à Brentford (4-0), Cristiano Ronaldo n'était pas présent lors de la préparation estivale en Australie et en Thaïlande pour des motifs personnels. Depuis, le feuilleton dure autour de l'avenir du quintuple Ballon d'or. "Pourquoi le plus grand joueur de tous les temps (à mon avis) doit-il attendre deux semaines pour dire la vérité aux fans de Manchester United? Levez-vous maintenant et parlez", a lancé Neville sur son compte Twitter.

Après deux journées de Premier League, Manchester United pointe à la dernière place du classement. "Le club est en crise et il a besoin de leaders pour diriger. Il est le seul à pouvoir prendre cette situation à bras le corps", a estimé Neville à propos de son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo.