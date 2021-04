Manchester United: Pogba se paye Mourinho qui écarte les joueurs "comme s'ils n'existaient plus"

Paul Pogba a comparé la manière dont Ole Gunnar Solskjaer et José Mourinho ont géré l’effectif de Manchester United. Dans un entretien diffusé ce vendredi par Sky Sports, le milieu français des Red Devils y règle ses comptes avec l’entraîneur portugais.

Après la joute verbale entre José Mourinho et le clan Solskjaer, père et fils, c’est désormais au tour de Paul Pogba de tailler un costard au technicien portugais. Malgré un sacre en Ligue Europa dès sa première saison sous les ordres du "Special One" à Manchester United, le milieu français n’a semble-t-il pas gardé un excellent souvenir de leur aventure commune. Le champion du monde a regretté ce vendredi la gestion de son cas, et de fréquents passages sur le banc, par son ancien entraîneur.

"Ce que j’ai maintenant avec Ole est différent, il n’irait pas contre les joueurs, a lancé le champion du monde tricolore dans un entretien accordé à Sky Sports avant le match contre Burnley. Il n’irait pas contre les joueurs."

Paul Pogba a rapidement précisé son propos: "Peut-être qu’Ole ne le choisirait pas mais ce n'est pas comme s'il les mettait de côté, comme s'ils n'existaient plus. Voilà la différence entre Mourinho et Ole."

Pogba ne comprend le comportement de Mourinho

Passeur décisif le week-end dernier lors de la victoire des Red Devils à Tottenham (1-3), face à la nouvelle équipe dirigée par José Mourinho, Paul Pogba a encore fustigé le manque de communication de l’entraîneur lusitanien.

"Un jour j’avais une bonne relation avec José Mourinho, tout le monde l’a vu. Et le lendemain on ne sait pas ce qu’il s’est passé, a expliqué le milieu des Bleus aux 78 sélections. C’est la chose étrange qui m’est arrivée avec Mourinho. Je ne peux pas l’expliquer parce que je ne la connais même pas."

Solskjaer plus proche des joueurs

Quand il débarque dans un club, José Mourinho cible souvent un ou plusieurs joueurs afin de les pousser à se dépasser. Au Real c’était Karim Benzema, à Tottenham c’est au tour de Tanguy Ndombele. Lors de son passage du côté d’Old Trafford, le Portugais semble avoir voulu pousser Paul Pogba ou encore Luke Shaw dans leurs retranchements.

"Peut-être que [les méthodes de Solskjaer fonctionnent] parce qu'il est un peu plus proche des gens, a enfin suggéré le protégé de Mino Raiola. Chaque entraîneur a sa propre façon d'entraîner et de gérer les joueurs. Et en tant que joueur, vous devez vous adapter. Parfois cela ne vous convient pas et parfois cela vous convient. […] Ole a beaucoup aidé Luke. Cela a été une saison difficile entre Luke et Mourinho, et il a la qualité qu'il avait toujours eue et la confiance du manager.

