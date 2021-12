Manchester United: Ralf Rangnick justifie la nomination d'un psychologue

En conférence de presse avant la rencontre de Ligue des champions face aux Young Boys de Berne, Ralf Rangnick, nouveau manager de Manchester United, a expliqué la nomination au club d'un psychologue du sport. Le technicien allemand a fait appel à Sascha Lense, qu'il a déjà côtoyé au RB Leipzig, alors que les Red Devils ne possédaient aucun professionnel dans le domaine depuis 2001.

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions avant la dernière journée de la phase de groupes, Manchester United a fait tourner ce mercredi face aux Young Boys de Berne. Pour la première de Ralf Rangnick en Europe à la tête des Red Devils, le club mancunien a concédé le nul (1-1) mais a assuré la première place du groupe F.

Nommé en tant qu'entraîneur intérimaire jusqu'à la fin de saison, où il laissera ensuite sa place pour basculer dans un rôle de consultant, Ralf Rangnick essaie néanmoins de transformer Manchester United. Sascha Lense, un psychologue du sport, a été nommé pour aider les joueurs, alors qu'aucun professionnel dans ce domaine n'était salarié par le club au cours des deux dernières décennies.

"Ce n'est qu'une question de logique"

"En fait, je ne sais pas quelle est la situation en Angleterre, dans d'autres clubs, mais en Allemagne, ces deux dernières années, la plupart des clubs ont employé un psychologue du sport ou un préparateur mental, quel que soit le nom qu'on leur donne. Pour moi, c'est absolument logique, a confié Rangnick en conférence de presse d'avant-match ce mardi. Je n'ai jamais eu quelqu'un comme ça avant Hans-Dieter Hermann, l'actuel psychologue sportif de l'équipe nationale allemande, en 1998. Korb était probablement le premier club en Allemagne à avoir employé un psychologue du sport, en la personne de ce dernier. Pour moi, ce n'est qu'une question de logique, si vous avez des entraîneurs spéciaux pour les gardiens de but, pour l'éducation physique et l'éducation, même pour les attaquants, pour la forme physique, vous devriez aussi avoir un expert pour le cerveau."

Considéré en Allemagne comme le "parrain du gegenpressing", Ralf Rangnick a également fait appel à un expert dans ce domaine pour Manchester United, qu'il considère "comme le plus grand club du monde". Présenté comme un intello du foot et le bâtisseur de la galaxie des clubs Red Bull, Rangnick commence donc à transformer sa nouvelle équipe.

"Tout le monde doit penser de la bonne manière"

"Il ne s'agit pas tant de mettre les joueurs sur le canapé rouge et de leur tenir la main parce que la plupart d'entre eux ne le feront pas de toute façon, mais pour moi, il s'agit d'aider les joueurs à [savoir] que le cerveau doit aider le corps et non pas travailler contre lui, a expliqué encore Ralf Rangnick. C'est donc de cela qu'il s'agit pour les joueurs et même pour le personnel d'encadrement, tout le monde dans notre équipe doit penser de la bonne manière, nous savons tous de quoi il s'agit. Lorsque nous parlons de football, nous savons que la plus grande partie se trouve ici [dans le cerveau], alors, 'que pensez-vous ? Comment analysez-vous cette situation? Et donc, je suis très heureux d'avoir Sascha Lense à bord, comme je l'ai dit, c'est un ancien joueur de deuxième division, il est pratique, il ne travaille pas trop avec la théorie, il est pratique. Il fait partie de chaque séance d'entraînement. Ayant travaillé avec lui à Leipzig, je sais qu'il pourrait nous apporter beaucoup."

La nomination de Sascha Lense comme psychologue du sport est une première depuis 2001 pour Manchester United, où Bill Beswick occupait un rôle assez similaire. A 48 ans, Lense est connu pour être un ancien joueur de deuxième division allemande, qui a ensuite obtenu un diplôme en psychologie du sport, travaillant pour des clubs comme Schalke 04 ou le RB Leipzig; "Il est vital qu'au plus haut niveau, vous ayez la meilleure personne possible pour ce poste", a conclu Rangnick, qui vit sa première expérience outre-Rhin.