Manchester United: Rangnick a obtenu son permis de travail et va pouvoir entraîner

Nommé entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison, le technicien allemand Ralf Rangnick a obtenu son permis de travail pour exercer en Angleterre. Mais il restera tout de même en tribune ce jeudi soir contre Arsenal.

Ralf Rangnick tient enfin son précieux papier. Nommé lundi entraîneur intérimaire de Manchester United jusqu'à la fin de la saison, avant de migrer vers un poste de "consultant" pendant deux ans, le technicien allemand devait encore obtenir son permis de travail pour pouvoir exercer. Selon plusieurs médias britanniques, dont Sky Sports, c'est chose faite.

Son arrivée ayant été validée par les autorités, l'ancien bâtisseur des projets d'Hoffenheim et de Leipzig, qui n'a effectué que deux saisons comme coach depuis dix ans (en 2015-2016 et 2018-2019), va pouvoir remettre son costume d'entraîneur. Mais pas ce jeudi soir.

Une première dimanche contre Crystal Palace

Alors que les Red Devils reçoivent Arsenal à Old Trafford (21h15, sur RMC Sport 1), Rangnick sera bien au stade, mais en tribune. Et il laissera à Michael Carrick le soin de diriger Cristiano Ronaldo et les autres contre les Gunners. Ralf Rangnick dirigera donc son premier match dimanche, toujours à domicile et en Premier League, contre le Crystal Palace de Patrick Vieira.

Manchester United est actuellement 10e du championnat anglais, avec six points de retard sur le Top 4 et les places qualificatives à la Ligue des champions.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport pour profiter de la Premier League