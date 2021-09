Mercato: Pogba aurait changé d'avis pour son avenir à Manchester United

Remotivé par le recrutement estival des Red Devils et le retour de Cristiano Ronaldo, Paul Pogba serait favorable à prolonger avec Manchester United, selon The Athletic. L’optimisme serait de mise concernant une décision rapide du milieu de terrain de 28 ans, en fin de contrat en juin 2022.

Après une dernière année contrastée à Manchester United, désormais, tout va bien dans le meilleur des mondes pour Paul Pogba. Redevenu une pièce maîtresse des Red Devils, avec qui il empile les grosses performances comme les passes décisives (7 en 4 rencontres de Premier League depuis le début de saison!), l’international français savoure également le retour au premier plan de sa formation.

United est leader du Championnat après quatre journées, et a réalisé un mercato historique – retour de Cristiano Ronaldo, arrivées de Raphaël Varane et Jadon Sancho. Alors pourtant proche d’un départ cet été avant de finalement rester en Angleterre, le champion du monde 2018 serait maintenant emballé par la possibilité de prolonger l’aventure avec l’équipe d’Ole Gunnar Solskjær, convaincu par le contexte entourant le club et le retour du quintuple Ballon d’or, selon les informations de The Athletic.

Reprise des discussions imminente entre le clan Pogba et United

"Le mercato, le retour de Ronaldo et l'euphorie générale ont eu une incidence significative sur la réflexion de Paul Pogba sur son avenir. (...) La possibilité de le voir rester à Manchester est une sérieuse possibilité", écrit le média britannique ce lundi, qui assure que les négociations entre le clan Pogba et les Red Devils devraient reprendre sous peu.

En fin de contrat en juin 2022, le milieu de terrain de 28 ans ferait ainsi un joli pied-de-nez au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, désireux de le recruter en vue de l’été prochain sans avoir à payer d’indemnité de transfert. Pour le joueur en revanche, une prolongation lui refermerait probablement quelques pistes prestigieuses, pas forcément prêtes à sortir le chéquier. Une décision des deux parties est attendue avant janvier, date où Pogba sera libre de s'engager avec le club qu'il souhaite, selon The Athletic.