Manchester United: Cristiano Ronaldo flashé à 32,5 km/h avant son deuxième but contre Newcastle

Lors de la victoire de Manchester United face à Newcastle ce samedi (4-1), Cristiano Ronaldo a effectué un sprint à plus de 32,5 km/h juste avant d'inscrire son deuxième but de la rencontre.

Cristiano Ronaldo, 36 ans, donne l’impression de ne pas vieillir. Pour son retour avec Manchester United, ce samedi face à Newcastle, il a inscrit les deux premiers buts de son équipe pour mettre les Red Devils sur le chemin de la victoire (4-1). Surtout, avant son second but, il a été flashé à plus de 32,5 km/h lors de son sprint vers le but des Magpies.

Servi par Luke Shaw entre Isaac Hayden et Javier Manquillo, le Portugais a accéléré au bon moment pour s’emmener ensuite le ballon et se retrouver face à Frederick Woodman. Du pied gauche, CR7 a alors conclu entre les jambes du gardien de Newcastle.

Proche des joueurs les plus rapides

Avec ce sprint éclair, Cristiano Ronaldo n’est pas si loin dans les statistiques des joueurs les plus rapides de la ligue comme Adam Armstrong (Southampton), Adama Traoré (Wolverhampton) ou Wilfried Zaha (Crystal Palace). Eux ont été chronométrés entre 35,2 et 35,6 km/h lors de ce début de saison de Premier League.

Après la rencontre, Alan Shearer, meilleur buteur de l’histoire de la Premier League, a souligné la performance de Ronaldo sur la BBC. "On attendait tous qu’il fasse quelque chose de bien, on attendait tous qu’il marque et la performance qu’il a offerte est phénoménale. Pour 36 ans, son énergie et son attitude sont un exemple pour les jeunes qui regardent."