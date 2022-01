Manchester United: Ronaldo soutient Rangnick mais n’est pas là pour viser "la 6e ou 7e place"

Cristiano Ronaldo s’est exprimé ce jeudi sur la situation de Manchester United en Premier League. Avant le match contre Aston Villa lors de la 22e journée, le Portugais a affirmé sa confiance en Ralf Rangnick et veut se battre pour le podium.

Revenu en héros à Manchester United à la fin du mercato estival, Cristiano Ronaldo ne s’attendait pas à voir les Red Devils dans une telle difficulté cette saison. Si le départ d’Ole Gunnar Solskjaer et l’arrivée de Ralf Rangnick ont entraîné une amélioration des résultats, l’attaquant portugais et ses partenaires n’arrivent pas à décoller au classement de la Premier League. Avant la 22e journée et un déplacement sur le terrain d’Aston Villa ce samedi (dès 18h30 sur RMC Sport 1), les pensionnaires d’Old Trafford ne sont que septièmes, à onze longueurs du podium. Une situation frustrante pour CR7.

"Je n'accepte pas que notre mentalité soit inférieure à celle d'être dans les trois premiers de la Premier League, a lancé dans un entretien diffusé sur Sky Sports. Je pense que pour construire de bonnes choses, il faut parfois en détruire quelques-unes. Alors pourquoi pas - nouvelle année, nouvelle vie et j'espère que Manchester United pourra atteindre le niveau que les supporters espèrent. Ils le méritent."

Ronaldo: "Nous pouvons faire mieux, nous tous"

Après son départ de Manchester United en 2009, Cristiano Ronaldo s’est exilé en Espagne du côté du Real Madrid puis en Italie à la Juventus. En quittant un club au sommet de son art sous la houlette de Sir Alex Ferguson, il refuse de voir l’équipe ne pas se battre pour le titre en Premier League. Malgré ses huit buts et trois passes décisives, les Red Devils patinent en championnat.

"Ce que je peux dire, c'est que nous pouvons faire mieux, nous tous, a encore assuré le quintuple lauréat du Ballon d’or. Manchester United est destiné à des choses importantes, nous devons donc changer cela. […] Je ne veux pas être ici pour jouer la sixième, la septième ou à la cinquième place. Je suis ici pour essayer de gagner, pour être compétitif."

Et le Portugais, qui fêtera ses 36 ans le 5 février prochain, de préciser avec ambition: "Je pense que nous sommes dans la compétition mais nous ne sommes pas encore à notre meilleur niveau, a poursuivi CR7. Mais nous avons un long chemin à parcourir pour nous améliorer et je pense que si nous changeons d'avis, nous pouvons réaliser de grandes choses."

Ronaldo fait confiance à Rangnick pour le futur

Arrivé début décembre en tant qu’intérimaire, Ralf Rangnick a rapidement eu des résultats sur le banc de Manchester United. En sept matchs toutes compétitions confondues, l’entraîneur allemand n’a connu la défaite qu’à une seule reprise contre Wolverhampton (0-1).

Mieux, il a signé quatre succès même si le niveau de jeu des Red Devils lui a valu quelques critiques. Malgré les rumeurs d’une brouille avec le technicien, Cristiano Ronaldo lui a réaffirmé son soutien et a réclamé du temps pour mettre en place sa philosophie.

"Depuis son arrivée il y a cinq semaines, il a changé beaucoup de choses, a confirmé le numéro 7 de Manchester United. Mais il a besoin de temps pour faire passer ses idées aux joueurs. […] Cela prend du temps mais je pense qu'il va faire du bon travail. Nous savons que nous ne jouons pas le meilleur football mais nous avons de nombreux matchs pour nous améliorer. Depuis qu'il (Ralf Rangnick) est arrivé, je pense que sur certains points nous sommes meilleurs, mais il a besoin de temps."

Du temps, Ralf Rangnick n’en possède pas tant que cela puisque l’entraîneur a été embauché comme intérimaire jusqu’à la fin de saison. D’ici là, l’Allemand de 53 ans tentera de qualifier Manchester United pour la prochaine Ligue des champions. Cela commence samedi par un duel contre Aston Villa et Steven Gerrard.